Leszakadt az ügyfélközpont teteje, egy ember meghalt Komáromban – fotók

A Nyitrai Kerületi Rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, egy másik megsérült. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre – írja a napunk.dennikn.sk.

A rendőrség lezárta területet és elkezdték átvizsgálni a romokat. Egyelőre hivatalos tájékoztatást nem adtak a tragédiáról. „Mély megrendüléssel fogadtam a hírt a komáromi ügyfélközpont előtt történt tragikus eseményről” – közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, aki megérkezett a helyszínre, és megtekintette a romos helyszínt.

A Napunk helyszínről tudósító riportere szerint a hivatalban dolgozók egy hatalmas puffanást hallottak, aztán a riasztót, majd elhagyták az épületet. Állítólag hárman tartózkodtak a tető alatt, ami „könyvlapként” szakadt le. A rendőrök egyelőre nem nyilatkoznak.