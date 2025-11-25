ARÉNA - PODCASTOK
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Pénzbüntetésre ítélték a brutális állatkínzót, az ügyészség azonban nem éri be ennyivel

Infostart

A férfi nagy sebességgel, több száz méteren keresztül húzta a vonóhoroghoz kötött kutyáját, mert állítása szerint elfelejtette, hogy oda kötötte ki. Első körben több mint négyszázezer forint büntetést szabott ki rá a bíróság, az ügyészek célja viszont a szabadságvesztés kiharcolása.

Állatkínzás vétsége miatt 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a Kecskeméti Járásbíróság azzal a férfival szemben, aki szeptember 1-én több száz méteren keresztül húzta az autójához kötve a kutyáját – írja a Telex.

Az országos felháborodást kiváltó estről videó is készült. A felvételt a Szurkolók az Állatokért Alapítvány osztotta meg, posztjukban pedig azt írták, hogy az autós 95 kilométer per óra sebességgel haladt, maga után húzva a kötélre kötött állatot. A szervezet rendőrségi feljelentést tett.

A kecskeméti bíróság elsőfokú ítélete szerint a férfi az otthonából úgy indult el a járművével, hogy megfeledkezett a kertbe betévedő vadak miatt előző este a vonóhoroghoz kötött kutyájáról. Ezután több száz métert tett meg vele, amikor az esetet egy mögötte közlekedő gépkocsiból villogással, valamint dudálással jelezték neki. A férfi megállt, levette a láncot az állatról, a kutyát a csomagtartóba helyezte, majd visszavitte a tanyájára. Az állat testén horzsolásos, dörzsöléses, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek, a férfi viszont nem hívott orvost a sérült állathoz.

Az ügyész fellebbezett az ítélet ellen, és szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Az állatvédő szervezet által megosztott videó brutális, felkavaró képsorokat tartalmaz, csak saját felelősségére tekintse meg:

