Tizenöt év fegyházbüntetést kapott a komlói késelő

A férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és zaklatás miatt ítélte el, megemelve az első fokon kiszabott tizenhárom év börtönbüntetést. A vádlott és a sértett nő élettársak voltak, de mivel a vádlott többször agresszív volt, egy alkalommal pedig meg is ütötte, a nő elköltözött ötéves gyermekével otthonról.

A férfi tavaly július 12-én találkozni akart a nővel, aki ebbe beleegyezett, a sértett barátnője pedig azzal a feltétellel engedte be a lakásba a vádlottat, hogy ott semmilyen veszekedés nem lesz. A vádlott aznap a lakásban aludt, majd másnap délután arra kérte a sértettet, menjen vele. Miután ezt a nő megtagadta, a férfi a lakásban talált egyik késsel

több alkalommal megszúrta annak felsőtestét, miközben azzal fenyegette a sértettet, hogy meg fog halni.

Ezt követően a vádlott a lakásban tartózkodó férfihez lépett, őt a felsőtestén szintén többször megszúrta, majd elmenekült, menekülés közben pedig a kést eldobta. A megtámadott nőn és a férfin életmentő beavatkozásokat kellett végrehajtani, a férfi, lépének eltávolítása miatt, maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A vádlott ezután Budapestre utazott, ahonnan felhívta a sértett nő apját, és megfenyegette, hogy ha elkapja őt vagy családját, akkor úgy járnak, mint a lánya. A férfit július 15-én fogták el a fővárosban.