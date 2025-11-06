ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Felgyújtotta volt párja alvó barátnője alatt az ágyat

Infostart / MTI

Letartóztatását indítványozta az ügyészség annak a többszörösen büntetett nőnek, aki rá akarta gyújtani a házat korábbi párjára Szegeden – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a nőt több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.

A megalapozott gyanú szerint a nő november elején volt élettársa otthonában töltötte az éjszakát. A gyanúsított összeveszett volt párjával és annak jelenlegi élettársával, akiket azzal fenyegetett meg, hogy rájuk gyújtja a házat. A késő esti órákban előbb volt párja alvó barátnője alatt gyújtotta fel az ágyat, majd a lakás más pontján is tüzet okozott. Ezt a ház lakói időben észlelték, és sértetlenül az utcára tudtak menekülni.

A vármegyei főügyészség szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának elrendelését – tudatta az ügyész.

