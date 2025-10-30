ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.88
usd:
334.92
bux:
107141.14
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Liftben erőszakoskodott egy idős asszonnyal, most börtönbe mehet

Infostart

A férfi követte kiszemelt áldozatát egy társasház liftjébe, ahol aztán tisztességtelen ajánlatot tett és nyomdafestéket nem tűrő dolgokat művelt.

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy idős, rossz egészségi állapotú asszonyt egy liftben szexuális cselekményre akart kényszeríteni – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025. április végén, Miskolcon meglátta a járóbottal lassan, gyalogosan közlekedő 72 éves asszonyt, akit követett. Az elkövető kinyitotta a társasház kapujának ajtaját, majd a lépcsőházban beszálltak a felvonóba.

Ahogy elindult a lift, a vádlott lehúzta a nadrágja cipzárját, elővette a nemi szervét, és szexuális cselekményt végzett. A férfi közölte a sértettel, hogy 10 ezer forintot ad neki szexuális cselekményért cserébe. Az asszony ezt visszautasította, mire a vádlott fogdosni kezdte, kezét az arcára tette, magához húzta. A sértett kiabált, próbálta ellökni magától, de a vádlott a lift falához szorította, és szexuális cselekményre akarta kényszeríteni. A sértett ellenállt, sikoltozott, ezért a férfi megállította a liftet, és kilökte a lépcsőházba.

A Miskolci Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettének kísérletével vádolja. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Liftben erőszakoskodott egy idős asszonnyal, most börtönbe mehet

vádemelés

ügyészség

miskolc

társasház

lift

szexuális erőszak

idős nő

borsod-abaúj-zemplén vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tetőcsere támogatás 2025: így lehet pályázni, ezek a feltételek

Tetőcsere támogatás 2025: így lehet pályázni, ezek a feltételek

Tetőcsere támogatás 2025-ben is szerezhető: itt tartanak a tetőcsere árak a tetőcsere kalkulátor szerint, mutatjuk, milyen tetőcsere pályázat elérhető a költségek finanszírozására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi begin talks as US and China edge closer to trade deal

Trump and Xi begin talks as US and China edge closer to trade deal

The two leaders are expected to discuss a range of issues, from tariffs and TikTok, to chips and rare earths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 20:25
Brutális gyilkosság Hajdunánáson - videó
2025. október 29. 12:57
"Arattak" a rendőrök több kerületben, folytatni fogják az akciót
×
×
×
×