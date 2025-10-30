Liftben erőszakoskodott egy idős asszonnyal, most börtönbe mehet

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy idős, rossz egészségi állapotú asszonyt egy liftben szexuális cselekményre akart kényszeríteni – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025. április végén, Miskolcon meglátta a járóbottal lassan, gyalogosan közlekedő 72 éves asszonyt, akit követett. Az elkövető kinyitotta a társasház kapujának ajtaját, majd a lépcsőházban beszálltak a felvonóba.

Ahogy elindult a lift, a vádlott lehúzta a nadrágja cipzárját, elővette a nemi szervét, és szexuális cselekményt végzett. A férfi közölte a sértettel, hogy 10 ezer forintot ad neki szexuális cselekményért cserébe. Az asszony ezt visszautasította, mire a vádlott fogdosni kezdte, kezét az arcára tette, magához húzta. A sértett kiabált, próbálta ellökni magától, de a vádlott a lift falához szorította, és szexuális cselekményre akarta kényszeríteni. A sértett ellenállt, sikoltozott, ezért a férfi megállította a liftet, és kilökte a lépcsőházba.

A Miskolci Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettének kísérletével vádolja. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.