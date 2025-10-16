ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Terrorfenyegetésként értékelte a főügyészség, hogy a mobiltelefonját hiányoló férfi részegen robbantást helyezett kilátásba

Infostart

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2025 tavaszán felhívta a Győri Rendőr-főkapitányságot, majd a telefonban egy munkásszálló felrobbantásával fenyegetőzött.

Az ugyeszseg.hu oldalra is felkerült vádirat szerint a bódult és ittas férfi 2025 márciusában felhívta a Győri Rendőr-főkapitányságot, majd a telefonban azzal fenyegetőzött, hogy ha a rendőrség nem intézkedik a tőle korábban ellopott mobiltelefon megtalálása érdekében, akkor felrobbantja azt a munkásszállót, ahol az általa feltételezett elkövető tartózkodik.

A vádlott a fenyegetéssel arra akarta kényszeríteni a rendőrséget, hogy a telefonja megtalálása érdekében intézkedjenek.

A főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

Bűnügyek    Terrorfenyegetésként értékelte a főügyészség, hogy a mobiltelefonját hiányoló férfi részegen robbantást helyezett kilátásba

