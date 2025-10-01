ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.74
usd:
331.21
bux:
99179.24
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Tiltott mérget használtak Sülysápon, figyelmeztet a hatóság

Infostart / MTI

Természetkárosítás bűntette miatt rendelt el nyomozást a Pest Vármegyei Főügyészség azt követően, hogy Sülysápon fokozottan védett ragadozó madarak pusztultak el mérgezés következtében.

A hatóság arról szerzett tudomást, hogy Sülysápon tömeges madárpusztulás történt. Az illetékes nemzeti park által beszerzett igazságügyi toxikológiai vélemény adatai szerint öt egerészölyvtől és egy parlagi sastól származó mintában mutattak ki karbofuránt, amely veszélyes vegyület – olvasható az főügyészség közleményében.

A karbofurán tartalmú vegyszerek felhasználása és forgalmazása 2008-óta be van tiltva az Európai Unióban, ugyanis

egyetlen szemcséje is képes megölni egy madarat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a ragadozó madarak különösen fontos szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában, ezért a legtöbb országban – így Magyarországon is – szigorú törvényi védelem alá esnek. Ennek érdekében elengedhetetlen az élőhelyeik, fészkelőhelyeik biztosítása és a mérgezések elleni küzdelem.

Aki egyedeikben pusztítást okoz, azt nemcsak büntetőjogi felelősség terheli, hanem a természetvédelmi hatóság is eljár vele szemben – zárul a közlemény.

Kezdőlap    Bűnügyek    Tiltott mérget használtak Sülysápon, figyelmeztet a hatóság

nyomozás

mérgezés

természetkárosítás

sülysáp

védett madár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Az Európai Unió energiapolitikája a geopolitikai leválást hirdeti, ám a közép-európai valóság makacsul ellenáll az egyszerű jelszavaknak. Magyarország és Szlovákia finomítói és vezetékei még mindig az orosz Urals típusú olajra épülnek, ezért a gyors váltás nemcsak drága, hanem ellátási sokkokkal is fenyeget. A csővezetékek geográfiája és az ipari infrastruktúra tehetetlensége évekre lassíthatja a diverzifikációt.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erős üzenetet küldött Orbán Viktor: Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjjük

Erős üzenetet küldött Orbán Viktor: Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjjük

Orbán Viktor az informális uniós csúcs előtt Koppenhágában nyilatkozott, ahol kifejtette álláspontját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, valamint beszélt a magyar energiapolitikáról és a nemzetközi nyomásról - számolt be a 444.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, ami kiderült a magyar költségvetésről: mindenkinek tudnia kell, régen láttunk ilyet

Elképesztő, ami kiderült a magyar költségvetésről: mindenkinek tudnia kell, régen láttunk ilyet

A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 11:07
Elütötte a biciklistát, majd egy szó nélkül továbbhajtott
2025. október 1. 10:56
Hamis hívással csalták ki az ügyfél pénzét, feljelentést tett az MNB
×
×
×
×