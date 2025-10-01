Tiltott mérget használtak Sülysápon, figyelmeztet a hatóság

A hatóság arról szerzett tudomást, hogy Sülysápon tömeges madárpusztulás történt. Az illetékes nemzeti park által beszerzett igazságügyi toxikológiai vélemény adatai szerint öt egerészölyvtől és egy parlagi sastól származó mintában mutattak ki karbofuránt, amely veszélyes vegyület – olvasható az főügyészség közleményében.

A karbofurán tartalmú vegyszerek felhasználása és forgalmazása 2008-óta be van tiltva az Európai Unióban, ugyanis

egyetlen szemcséje is képes megölni egy madarat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a ragadozó madarak különösen fontos szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában, ezért a legtöbb országban – így Magyarországon is – szigorú törvényi védelem alá esnek. Ennek érdekében elengedhetetlen az élőhelyeik, fészkelőhelyeik biztosítása és a mérgezések elleni küzdelem.

Aki egyedeikben pusztítást okoz, azt nemcsak büntetőjogi felelősség terheli, hanem a természetvédelmi hatóság is eljár vele szemben – zárul a közlemény.