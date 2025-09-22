Durvát mondott egy vita hevében, terrorcselekménnyel fenyegetés miatt ítélték el

A vád lényege szerint egy 37 éves férfi 2025. június 25-én délután, budapesti tartózkodási helyéről felhívta a segélyhívó központot. Közölte a nevét és a címét, majd azt a fenyegető kijelentést tette – miközben a háttérben egy nővel, a párjával vitatkozott –, hogy ha nem küldenek ki hozzá azonnal rendőröket, felrobbantja az egész lakást. A férfi arra akarta kényszeríteni a segélyhívót működtető rendőrséget, hogy nála megjelenjenek és intézkedjenek. A segélyhívó tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik ellenőrizték a címet, majd a férfit még aznap elfogták. A telefonáló

a vallomása szerint a vita hevében meg akarta ijeszteni a párját azzal, hogy elviteti magát a rendőrökkel.

A Fővárosi Főügyészség – gyorsított eljárás keretében – terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt bíróság elé állította a terheltet.

A bíróság a fenyegetőző férfit a vád szerint bűnösnek mondta ki, és őt 1 év 4 hónap – 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, mert ellene az ügyészség súlyosabb börtön és hosszabb tartamú próbaidő kiszabása érdekében fellebbezést jelentett be.

A főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy a Büntető Törvénykönyv értelmében, aki abból a célból, hogy állami szervet kényszerítsen, robbantással fenyeget, elköveti a terrorcselekménnyel fenyegetés bűntettét.