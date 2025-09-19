ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Nyitókép: Pixabay

Gyermekpornográfia – megússza a börtönt egy békésszentandrási férfi

Infostart / MTI

A 38 éves férfi három olyan pornográf videófelvételt szerzett meg, amelyeken 14-18., 12-14. év közötti, valamint 12. életévét be nem töltött ázsiai gyermekek láthatóak meztelenül.

Két év időtartamú, 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen a Szarvasi Járásbíróság előkészítő ülésen egy büntetlen előéletű békésszentandrási férfit, aki a "darkwebről" gyermekeket ábrázoló pornográf videófelvételeket töltött le, majd azokat továbbította másoknak - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség pénteken.

A 38 éves férfi három olyan pornográf videófelvételt szerzett meg, amelyeken 14-18., 12-14. év közötti, valamint 12. életévét be nem töltött ázsiai gyermekek láthatóak meztelenül, a nemiséget súlyosan szeméremsértő, célzottan a nemi vágy felkeltésére alkalmas módon, szexuális cselekményeket végezve.

A férfi egy közösségi oldalon álneveken két fiktív profilt hozott létre, és az oldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül okostelefonjával továbbította a felvételeket, ily módon hozzáférhetővé téve azokat mások számára.

A bíróság megállapította, hogy a terhelt a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll. Ezen felül eltiltotta őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna, továbbá elkobozta tőle a mobiltelefont - írták közleményben.

