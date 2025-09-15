ARÉNA
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Megrázó részletek derültek ki az ecsegi testvérgyilkosságról: végignézte anyja megölését egy kislány

Infostart

Egy helyi lakos szerint a testvérpár sokat italozott, és olyankor gyakran veszekedett. Elmondása szerint ezúttal is összekaptak valamin, és a 43 éves férfi először fojtogatta a húgát, majd előkerült a kés, amivel többször megszúrta.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, múlt hét végén egy 40 éves nő holttestére bukkantak ecsegi otthonában. A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a halált idegenkezűség okozta, a bűncselekmény elkövetésével a hatóságokat értesítő személyt gyanúsították meg, aki a megölt nő testvére.

A bejelentőt elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették. A hatóság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított vizsgálatot az ügyben. A gyilkossággal egy 43 éves férfit, az áldozat bátyját gyanúsítja a rendőrség. A nool.hu értesülése szerint a tragédiát végignézte a nő nyolcéves kislánya. A nővel pedig egy késsel végezhetett a testvére.

Az egyik szomszéd azt mondta az RTL Híradó riporterének, hogy példás édesanyaként nevelte az áldozat a kislányát. A gyermek szerinte is otthon volt az incidens idején, akit egy hölgy vitte el. Azt vélelmezte, hogy a gyámügy küldte. A szomszéd hozzátette: az áldozat és testvére között gyakoriak voltak a konfliktusok, amelyek akár tettlegességig is fajultak. Egy másik ecsegi fiatal arról számolt be, hogy a testvérpár sokat italozott, és olyankor előfordult köztük civakodás. Mint mondta,

ezúttal is összevesztek valamin, és a 43 éves férfi először fojtogatta a húgát, majd előkerült a kés, amivel többször meg is szúrta.

A Nógrád vármegyei hírportál szerint a kislány kérte a férfit, hogy hívjon segítséget, ekkor tárcsázta a segélyhívót, de a rendőröknek azt mondta, hogy amikor hazaért, már holtan találta az asszonyt.

A TV2 Tények című műsorában közölték: a testvérpár édesanyja Németországban dolgozott, onnan támogatta a családot. A meggyilkolt nő daganatos volt, műtötték is, a betegségéből lábadozott.

