Anonymous woman waist down shot of fishnet stockings standing on street corner at dusk with cars moving past. Lensbaby image
Nyitókép: Getty Images/tirc83

Europol: prostikat futtató bűnszervezetet számoltak fel

Infostart / MTI

Emberkereskedelemmel foglalkozó bűnözői hálózat nyolc tagját állították elő Brazíliában és Írországban - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

A hágai közlemény szerint az Írországban és több uniós tagállamban aktív, főként brazil állampolgárokból álló bűnözői csoport tagjait több száz áldozat kizsákmányolásával gyanúsítják. A bűnözőikkel szemben emellett okirathamisítás, pénzmosás és egyéb pénzügyi és gazdasági bűncselekmény elkövetésének ügyében indítottak eljárást.

A 2017 óta aktív, Brazíliában és főként Írországban működő hálózat tagjai dél-amerikai nőket kényszerítettek szexuális tevékenységre a világ számos országában, köztük Írországban. A nyomozók becslése szerint a bűncselekménnyel több millió euró illegális hasznot termeltek. A nyomozati tevékenységek még folyamatban vannak - közölték.

Az akció napján 33 házkutatást tartottak, 29-et Brazíliában és négyet Írországban, amelyek 8 bandatag előállításához vezettek.

Négy gyanúsítottat Brazíliában és szintén négyet Írországban vették őrizetbe. Az akció során 28 dél-amerikai származású áldozatot azonosítottak, a többiek azonosítása folyamatban van - közölték.

A házkutatások hat luxusautó, luxusórák, digitális berendezések és dokumentumok lefoglalásához, valamint legalább 50 ezer euró értékben kriptovaluta elkobzásához és több bankszámla zárolásához vezettek - tájékoztattak.

