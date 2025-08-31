Ez a bőrönd nem véletlenül keltette fel a zsaruk figyelmét – videó

A nyomozók augusztus 26-án késő délután a VIII. kerületben, az Üllői úton ütöttek rajta egy feltételezett drogkereskedőn. A 38 éves, nigériai állampolgárságú férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de elfogták és megbilincselték, összesen körülbelül 400 gramm marihuánát és több mint 120 ezer forintot találtak nála.

A rendőrök átkutatták azt az Üllői úti lakást, ahol az utcán megbilincselt díler lakott, és elfogták ott egy honfitársát is. A 30 éves férfinál több mint 400 ezer forint és csaknem 500 euró volt, a nyomozók pedig a lakásban további 2,5 kilogramm marihuánát, 2,6 millió forintot és eurót találtak.

A fővárosi rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a két nigériai állampolgárt, őrizetbe vették őket és kezdeményezik letartóztatásukat – derült ki a rendőrségi beszámolóból.

A nyomozók lefoglalták az előzetes becslések szerint összesen harmincmillió forintot meghaladó feketepiaci értékű kábítószert, a porciózáshoz használt eszközöket, a pénzt, valamint több mobiltelefont. Kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a dílerek több rendszeres vásárlóját is.