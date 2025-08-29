ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.04
usd:
339.96
bux:
103165.22
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Pályázatírással hitegette áldozatait, 150 milliót csalt ki tőlük

Infostart

A székesfehérvári nő uniós pályázatok intézését ígérte ügyfeleinek, még hamis személyazonosságot is bevetett a siker érdekében.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Vizsgálati és Bűnügyi Osztály munkatársai a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztály nyomozóival augusztus 27-én hajnalban Székesfehérváron, az otthonában fogták el azt az 56 éves nőt, aki több éven keresztül csalt ki pénzt áldozataitól – írja beszámolójában a rendőrség.

Az adatok szerint a nő azt állította, hogy egy európai uniós pályázatokkal foglalkozó irodánál dolgozik, és közreműködik több százmillió forint értékű támogatások elnyerésében. Ehhez kapcsolódóan „regisztrációs díj” és „fordítási díj” címén különböző összegeket kért a jelentkezőktől. A bizalom elnyerése érdekében azt is elhitette az áldozatokkal, hogy egy ismert magyar bank vezetőjének nevelt lánya, így azt a látszatot keltette, hogy garantálja számukra a pályázatok sikerét.

A gyanúsított közel három év alatt legalább 13 embert tévesztett meg, és közel 150 millió forintot csalt ki tőlük. Az összeget többnyire készpénzben kérte, de néhány esetben banki átutalás útján jutott hozzá. Miután azokat megkapta, különböző akadályoztatásokra hivatkozva nem teljesítette a várt ígéreteket.

A nyomozók az elfogás után kutatást végeztek, melynek során több mint 15 millió forintot, elektronikai eszközöket és iratokat foglaltak le.

A rendőrök csalás miatt hallgatták ki a tettest, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Az akció keretében tartott kutatásról készült videót itt tekintheti meg:

Kezdőlap    Bűnügyek    Pályázatírással hitegette áldozatait, 150 milliót csalt ki tőlük

rendőrség

uniós pályázat

csaló

elfogás

nyomozás

székesfehérvár

átverés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

Újraindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ex-Thai PM to speak after being removed from office over leaked phone call

Ex-Thai PM to speak after being removed from office over leaked phone call

Paetongtarn Shinawatra’s dismissal is a major blow for Thailand’s most influential and polarising political dynasty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 09:48
Lezárult a nyomozás: valóban lehallgatták a balatonalmádi önkormányzatot
2025. augusztus 29. 06:23
Brutális egyszerűséggel nyúlták le a pénzt – videó
×
×
×
×