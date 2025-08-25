ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
old fortress Eger cityscape
Nyitókép: goce / Getty

Aggódhatnak a magyar turisztikai célpontban, ellepték a hamis pénzzel fizetők

Infostart

Az utóbbi időben több egri boltban és vendéglátóhelyen is hamis euróval próbáltak fizetni. A rendőrség megerősítette az eseteket, és a kereskedők figyelmét arra hívja fel, hogyan védekezhetnek a hamis pénzzel szemben, ami komoly anyagi kárt okozhat számukra.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője, Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy a heol.hu-nak arról beszélt, hogy az utóbbi időben megszaporodtak az olyan esetek, ahol hamis euróval próbáltak fizetni Egerben.

Egy olvasói beszámoló szerint hamis 100 euróssal akartak fizetni több helyen is, ahol miután feltűnt az eladóknak, azzal magyarázták, hogy találták a címletet.

Egy másik, hamis 20 000 forintos bankjeggyel próbálkozó lengyel turista is meglepődött, amikor a gyanúsan rózsaszínes színű bankjegyre felhívták a figyelmét.

Dr. Berndt-Iványi Judit kiemelte, hogy

a bűnözők gyakran külföldi oldalakról szerzik be a hamisítványokat,

és jellemzően a kisebb, de mégis jelentős címleteket, mint a 20, 50 és 100 eurós bankjegyeket próbálják forgalomba hozni. A szakértő figyelmeztet, hogy a hamis pénz elfogadása komoly veszteséget okozhat, mivel a kárt a kereskedő viseli.

A rendőrség tanácsokat is ad, hogyan védekezhetnek a kereskedők:

  • Fontos, hogy ismerjék az euró biztonsági elemeit, mint a vízjelet, a hologramot és a színváltó tintát.
  • Használjanak UV-lámpát vagy bankjegyellenőrző készüléket.
  • Különösen figyeljenek a gyanús, kapkodó vagy türelmetlen vásárlókra, illetve ha valaki nagy címletű bankjeggyel fizet kis értékű termékért.
  • Soha ne adják vissza a gyanús bankjegyet a vásárlónak.
  • Ha lehetséges, tartsák vissza feltűnés nélkül, és azonnal hívják a rendőrséget.

