Aggódhatnak a magyar turisztikai célpontban, ellepték a hamis pénzzel fizetők

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője, Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy a heol.hu-nak arról beszélt, hogy az utóbbi időben megszaporodtak az olyan esetek, ahol hamis euróval próbáltak fizetni Egerben.

Egy olvasói beszámoló szerint hamis 100 euróssal akartak fizetni több helyen is, ahol miután feltűnt az eladóknak, azzal magyarázták, hogy találták a címletet.

Egy másik, hamis 20 000 forintos bankjeggyel próbálkozó lengyel turista is meglepődött, amikor a gyanúsan rózsaszínes színű bankjegyre felhívták a figyelmét.

Dr. Berndt-Iványi Judit kiemelte, hogy

a bűnözők gyakran külföldi oldalakról szerzik be a hamisítványokat,

és jellemzően a kisebb, de mégis jelentős címleteket, mint a 20, 50 és 100 eurós bankjegyeket próbálják forgalomba hozni. A szakértő figyelmeztet, hogy a hamis pénz elfogadása komoly veszteséget okozhat, mivel a kárt a kereskedő viseli.

A rendőrség tanácsokat is ad, hogyan védekezhetnek a kereskedők: