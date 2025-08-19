Nem engedték be a kiérkező rendőröket, ilyen hibát nem szabad elkövetni

A tájékoztatás szerint az 51 éves lajosmizsei férfi egy múlt vasárnapi családi rendezvényen késsel megszúrta testvérét és sógorát. Az elsődleges orvosi vélemény szerint az idősebb, 27 éves férfi életveszélyesen, míg a 23 éves könnyebben sérült meg.

Az eset után a támadó férfi élettársa elrejtette a kést, és nem engedte be a kiérkező rendőröket a házba. A járőrök végül leszerelték az ajtó pántjait, és így tudták elfogni az 51 éves férfit és az 54 éves nőt.

A férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Élettársát bűnpártolás miatt hallgatták ki - közölte a rendőrség.