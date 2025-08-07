Egymás mellé állt két autó, máris lecsaptak a rendőrök

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben, akit a rendőrök július 26-án 10 óra körül állítottak meg a Hungária körúton – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az egyenruhások átvizsgálták a járművet, amelynek tárolórekeszében bruttó 23,38 gramm fehér, kristályos, droggyanús anyagot találtak alufóliába csomagolva, amelyet lefoglaltak. A nyomozás során végzett adatgyűjtés arra adott alapos gyanút, hogy a férfi kábítószerrel kereskedett.

Mintavételre állították elő a férfit a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. A vele szemben alkalmazott gyorsteszt THC-ra pozitivitást mutatott.

A kőbányai nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki L. Jenőt, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők bevonásával vizsgálják.

A kőbányai fogásról videós összefoglalót is közzétett a rendőrség hivatalos YouTube-csatornáján: