ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
398.01
usd:
341.29
bux:
101103.82
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Egymás mellé állt két autó, máris lecsaptak a rendőrök

Infostart

A férfi autójában meglehetősen gyanús anyagot találtak becsomagolva az egyenruhások, ráadásul a gyanúsított drogtesztje is pozitív lett.

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben, akit a rendőrök július 26-án 10 óra körül állítottak meg a Hungária körúton – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az egyenruhások átvizsgálták a járművet, amelynek tárolórekeszében bruttó 23,38 gramm fehér, kristályos, droggyanús anyagot találtak alufóliába csomagolva, amelyet lefoglaltak. A nyomozás során végzett adatgyűjtés arra adott alapos gyanút, hogy a férfi kábítószerrel kereskedett.

Mintavételre állították elő a férfit a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. A vele szemben alkalmazott gyorsteszt THC-ra pozitivitást mutatott.

A kőbányai nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki L. Jenőt, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők bevonásával vizsgálják.

A kőbányai fogásról videós összefoglalót is közzétett a rendőrség hivatalos YouTube-csatornáján:

Kezdőlap    Bűnügyek    Egymás mellé állt két autó, máris lecsaptak a rendőrök

budapest

rendőrség

őrizetbe vétel

kábítószer

kőbánya

közúti ellenőrzés

díler

x. kerület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel
Fordulat az orosz–ukrán háborúban: Donald Trump bejelentette, hogy jövő héten találkozik Putyin orosz elnökkel, majd egy háromoldalú egyeztetésbe bevonhatják Zelenszkij ukrán elnököt is. Viszont tett egy olyan, tőle váratlan és eddig példátlan megjegyzést is, miszerint "Oroszország különleges fenyegetést jelent az amerikai nemzetbiztonságra".
 

Donald Trump ismét fenyegeti az Európai Uniót: a 15 százalék helyett akár 35 százalékos vám is jöhet

Ukrajnai béke - Donald Trump rendkívüli eredményekről számolt be

Vlagyimir Putyin fogadta Donald Trump különmegbízottját

Amerikai kémet fogtak az oroszok, érzékeny információkhoz férhetett hozzá

Wéber Gábor: Norris és Piastri más típus, ami eldöntheti a versenyt

Wéber Gábor: Norris és Piastri más típus, ami eldöntheti a versenyt

Bár az ausztrál Oscar Piastri 9 pont előnnyel vezet a brit Lando Norris előtt a Forma–1-es világbajnoki pontversenyben, a világbajnoki címre még mindkét pilóta esélyes – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Wéber Gábor szakkommentátor. Elmondta: a Magyar Nagydíj versenyhétvégéjéről csak pozitív visszajelzések érkeztek, fantasztikusan sikerült a Hungaroring felújítása.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Záporoznak a gyorsjelentések, emelkedtek a tőzsdék

Záporoznak a gyorsjelentések, emelkedtek a tőzsdék

Pörgnek az események a tőzsdéken, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett továbbra is a vámháborús hírekre figyelnek. Donald Trump legújabban a félvezetőkre lengetett be vámokat, állítása szerint egy héten belül kiderülhetnek a részletek ezzel kapcsolatban. Az európai és az amerikai tőzsdéken eközben kis emelkedés látható, bár a mozgások bizonytalanok. Itthon megérkezett a következő blue chip jelentés: szinte minden tekintetben kellemes meglepetést okozott a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében, a bevétel és a leginkább figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT növekedését a Vraylar továbbra is segíti, de lendületet kapott a nőgyógyászati üzletág is, egyedül az adózott eredmény tekintetében múlta alul az elemzői várakozásokat a cég. Ezzel azonban még nincs vége a hazai jelentéseknek, a zárás után a Magyar Telekom legfrissebb számai is megérkeznek. Európában kisebb emelkedést láthattunk szerdán, míg Amerikában határozott emelkedést láthattunk a technológiai túlsúlyú Nasdaq vezetésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék változás: itt tehető bejelentés, így zajlik a családi pótlék visszafizetése

Családi pótlék változás: itt tehető bejelentés, így zajlik a családi pótlék visszafizetése

A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'good prospect' of summit with Putin and Zelensky after envoy's Russia visit

Trump says 'good prospect' of summit with Putin and Zelensky after envoy's Russia visit

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 6. 19:01
Haragosára gyújtotta annak autóját
2025. augusztus 6. 08:52
Miskolcon fogták el Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét – videó
×
×
×
×