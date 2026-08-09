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Egy fiatal nőt állítólag bedrogoztak DJ Oti partiján
Nyitókép: Galambos Norbert Facebook-oldala

Drogos botrány lengi be a szombati budapesti gigarendezvényt

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Nagy port kavart a közösségi médiában egy bejegyzés, amely szerint több embert is kábítószeres befolyásoltság gyanújával kellett ellátni augusztus 8-án a Hajógyári-szigeten, a Sebestyén Balázs (DJ Oti) fellépésével tartott rendezvényen. Az Országos Mentőszolgálat vizsgálatot indított a helyszíni egészségügyi személyzet magatartását érintő panaszok miatt.

A közösségimédia-felületeken terjedő posztot egy érintett fiatal nő testvére, Galambos Norbert tette közzé. A bejegyzés szerint a rendezvényen a testvérpár tagjai rosszul lettek, és a férfi arra hivatkozva, hogy csekély mennyiségű alkoholt fogyasztottak, szándékos kábítószer-csempészésre (az úgynevezett italkeverésre) gyanakodott – írja a 24.hu.

A posztban a férfi éles kritikát fogalmazott meg a helyszínen intézkedő mentősök eljárásával kapcsolatban.

Állítása szerint

a személyzet lekezelően bánt velük,

és a többszöri nemleges válasz ellenére is azt sugallták, hogy a rosszullét a túlzott alkoholfogyasztás következménye. A bejegyzés arra is kitért, hogy a rendezvény ideje alatt állítólag több hasonló esetet is jeleztek a mentőszolgálat felé; a nő állapotát végül stabilizálták, majd távozhatott a helyszínről.

Az Országos Mentőszolgálat reagálása

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat hivatalos közleményben reagált. Kiemelték, hogy a szakszerű betegellátás mellett alapvető elvárás a betegekkel és a hozzátartozókkal szembeni empátia és a megfelelő kommunikáció. Az OMSZ közölte, hogy a közösségi oldalon megfogalmazott panaszokat és állításokat komolyan veszik, és belső vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek, valamint az esetleges hiányosságok feltárására.

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