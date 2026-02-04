ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.95
usd:
321.47
bux:
133237.13
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szoboszlai Dominik, lányával a karján

Infostart

Ritkán látni ilyen képet, a gyereket annál is jobban óvják a nyilvánosságtól.

Apa-lánya képet tett közzé az Instagramon Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka. A képen a Liverpool labdarúgója, a magyar válogatott csapatkapitánya karjában tartja fél éves lányát, akinek a nevét azóta sem hozták nyilvánosságra, ahogy arcát sem mutatták.

A korábbi képeken a kislányt öltöztették már Liverpool-mezbe, vitték már az Anfield Roadra, illetve repült is már Dubajba a múlt hónapban.

Az Insta-fotó összesen 24 órán ált látható.

A szülők 2024-ben jegyezték el egymást, gyerekkoruk óta ismerősök. 2025-ben házasodtak a Greshamben, augusztusban született a lányuk – serül ki a Szeretlek Magyarország összefoglalójából.

Kezdőlap    Bulvár    Szoboszlai Dominik, lányával a karján

labdarúgás

szoboszlai dominik

buzsik borka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA magához ragadja a kritikus erőforrások árazását

Az USA magához ragadja a kritikus erőforrások árazását

Az Egyesült Államok egy új kereskedelmi blokkot és árpadlós rendszert kezdeményez a kritikus ásványok piacán, hogy stabilabb ellátási és befektetési környezetet teremtsen. A részletek egyelőre nem ismertek, de az elképzelés olyan nyersanyagokat érinthet, amelyek kulcsszerepet játszanak az energetikai, technológiai és védelmi iparágakban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?

Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?

Az utóbbi időszakban a közösségi médiában és a nemzetközi pénzügyi sajtóban is egyre nagyobb figyelmet kap egy újfajta pénzügyi szemlélet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 05:12
Emberi koponya került elő David Attenborough kertjéből, évszázados rejtély kulcsának bizonyult
2026. január 25. 13:44
Családi közlemény a magyar influenszer halála kapcsán
×
×
×
×