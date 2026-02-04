Szoboszlai Dominik, lányával a karján

Apa-lánya képet tett közzé az Instagramon Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka. A képen a Liverpool labdarúgója, a magyar válogatott csapatkapitánya karjában tartja fél éves lányát, akinek a nevét azóta sem hozták nyilvánosságra, ahogy arcát sem mutatták.

A korábbi képeken a kislányt öltöztették már Liverpool-mezbe, vitték már az Anfield Roadra, illetve repült is már Dubajba a múlt hónapban.

Az Insta-fotó összesen 24 órán ált látható.

A szülők 2024-ben jegyezték el egymást, gyerekkoruk óta ismerősök. 2025-ben házasodtak a Greshamben, augusztusban született a lányuk – serül ki a Szeretlek Magyarország összefoglalójából.