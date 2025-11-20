Fegyveres rablók törtek be a híres rapper házába, kamera is rögzítette őket

Négy fegyveres hatolt be Tekashi 6ix9ine amerikai rapper floridai házába – írja a TMZ beszámolója nyomán a hvg.hu.

A lap videót is közölt a vasárnap esti esetről. A behatoláskor csak a rapper édesanyja volt otthon, őt a fegyveresek fogva tartották, amíg pénzt, értékeket és kocsikulcsokat kerestek.

Kedden a magazin arról írt, hogy „az interneten több pletyka is elkezdett terjedni arról, hogy a rablást valójában a rapper rendezte meg, és ebben részt vett egy másik énekes, Kodiyakredd is, ezt ugyanakkor mind ő, mind 6ix9ine tagadta”.

Tekashi 6ix9ine 2020 áprilisában szabadult a börtönből, miután többek között zsarolás, kábítószer-kereskedelem és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt két évre ítélték. Azonban a szövetségi nyomozóhatósággal való együttműködése és jó magaviselete miatt rövidítettek a büntetésén.

A ház biztonsági kamerája által készített videofelvétel itt látható: