2025. november 20. csütörtök
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 12: Tekashi 6ix9ine is seen during the second half of a game between the Miami Heat and the Cleveland Cavaliers at Kaseya Center on November 12, 2025 in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)
Nyitókép: Carmen Mandato/Getty Images

Fegyveres rablók törtek be a híres rapper házába, kamera is rögzítette őket

Infostart

A behatolók az énekes édesanyját is túszul ejtették a kutatás idejére. Vannak, akik szerint az egész megrendezett volt, ám a rapper ezt tagadja.

Négy fegyveres hatolt be Tekashi 6ix9ine amerikai rapper floridai házába – írja a TMZ beszámolója nyomán a hvg.hu.

A lap videót is közölt a vasárnap esti esetről. A behatoláskor csak a rapper édesanyja volt otthon, őt a fegyveresek fogva tartották, amíg pénzt, értékeket és kocsikulcsokat kerestek.

Kedden a magazin arról írt, hogy „az interneten több pletyka is elkezdett terjedni arról, hogy a rablást valójában a rapper rendezte meg, és ebben részt vett egy másik énekes, Kodiyakredd is, ezt ugyanakkor mind ő, mind 6ix9ine tagadta”.

Tekashi 6ix9ine 2020 áprilisában szabadult a börtönből, miután többek között zsarolás, kábítószer-kereskedelem és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt két évre ítélték. Azonban a szövetségi nyomozóhatósággal való együttműködése és jó magaviselete miatt rövidítettek a büntetésén.

A ház biztonsági kamerája által készített videofelvétel itt látható:

