Nyitókép: Pixabay

Kiharapott a kerítésen túlra a fekete kutya, kórházba került a sétáló asszony

Infostart

Kecskemét egyik városrészében, ahol egy fiatal nő egy kutyaharapás következtében lett rosszul. A nőt séta közben érte a támadás: egy, a kerítésen kinyúló fekete kutya harapta meg. A sérült a kezdeti ijedtség és fájdalom után egy helyi boltban lett rosszul és eszméletét vesztette.

A körülötte tartózkodó emberek azonnal értesítették a mentőket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és kórházba szállították a nőt – derül ki a kecskeméti városrendészet tájékoztatásából amelyet a baon.hu vett észre.

A mentőszolgálat munkatársai a kutyaharapás miatt azonnal felvették a kapcsolatot a városrendészettel, hogy segítséget kérjenek a kutya oltási könyvének megkereséséhez, ami elengedhetetlen információ az orvosi ellátás szempontjából.

A közterület-felügyelők megtalálták az állatot, majd 24 órán belül sikerült elérni a kutya gazdáját, aki megerősítette, hogy kedvence minden szükséges oltással rendelkezik.

A városrendészet tájékoztatta erről a kórházban lévő sérültet, aki megkönnyebbülten fogadta a hírt, és szerencsére már jobban van.

Fotónk illusztráció.

