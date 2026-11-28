Szombaton napközben észak, északkelet felől lassan, fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, de az ország délnyugati felén borult marad az égbolt. Többfelé számíthatunk egyre inkább gyengülő intenzitású csapadékra. Az Alföldön főképp eső, szitálás, míg másutt, illetve a hegyekben általában hószállingózás, havazás, havas eső valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon kicsi a csapadék esélye – írja a HungaroMet.

Az éjszakai -2 és 4 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +7 fok között alakul.