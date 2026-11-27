A tizennyolcadik flotta hét villamosból, egy hajóból, egy autóbuszból és egy fogaskerekűből áll – közölte Takács Péter, a BKV Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében. Hozzátette: több mint száz dolgozó tíz telephelyen készítette fel a járműveket, hogy „kis meghittséget, ünnepi hangulatot varázsoljunk a budapestiek mindennapjaiba".

Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az utasoknak lehetőségük van támogatni az Oltalom Karitatív Egyesület munkáját.

Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület „a legkiszolgáltatottabb, legnehezebb helyzetben lévő honfitársainkat segíti, akikről hajlamos lemondani a társadalom és a hatalom". Hozzáfűzte: "az Oltalom egyesület mindig ott volt mellettük, ezért nekünk az a dolgunk, hogy ott legyünk az Oltalom egyesület mellett". Közölte, hogy a fényflotta járművein kihelyezett QR-kódok segítségével csak néhány gombnyomás szükséges az okostelefonon az egyesület támogatásához.

Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke azt mondta, hogy a karácsony fényei „a sötétségben fénylenek igazán", aminek üzenete szavai szerint, hogy "nem eshetünk kétségbe a sötétségtől, mert az nekünk sosem büntetés, hanem mindig feladat, és lehetőség arra, hogy a világosságot képviselni tudjuk gondolatban, a hazánk szeretetében és az ügyek kezelésében".

A fényflotta járművein január 10-éig lehet utazni, a menetrendről további információ ITT érhető el.