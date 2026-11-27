Búvárok vizsgálják át az Ibiza közelében elsüllyedt olajszállító tartályhajtót, hogy meghatározzák a mentési művelet következő lépéseit – közölte a Baleár-szigetek mentőszolgálata pénteken.

A tájékoztatás szerint a hajót, amely eddig ismeretlen okból borult fel, és fejjel lefelé lebeg a tenger felszínén, kötéllel rögzítették a tengeri mentőszolgálat kirendelt hajójához, hogy megakadályozzák elsodródását.

Elena Delgado, a valenciai Tengeri Mentési Koordinációs Központ (MRCC) kapitánya beszámolt arról, hogy

a korábban észlelt, vélhetően a fedélzetről származó, nagyobb kiterjedésű olajfolt már eltűnt, további szennyeződésnek nincs jele, és ebből arra következtetnek, hogy a hajó tartályai épek maradtak.

A máltai zászló alatt hajózó Med Emre nevű tartályhajó a dél-spanyolországi Algecirasból tartott Barcelona felé, amikor szerda éjjel balesetet szenvedett, a pontosított adatok szerint Ibiza szigetétől mintegy 35 kilométerre.

A 17 fős legénység egy tagjai életét vesztette, hatan könnyebb sérülést szenvedtek, közülük hárman továbbra is kórházban vannak.

A tartályhajó 1,2 millió liter gázolajat szállított, ezért a spanyol hatóságok elővigyázatosságból aktiválták a környezetszennyezés elleni vészhelyzeti tervet.

A Med Emre egy 2019-ben Törökországban gyártott, 120 méter hosszú, úgynevezett kettős héjazatú tartályhajó, speciális kialakításának célja, hogy baleset esetén megvédje a belső tartályokat a sérüléstől.

A balesetet követően környezetvédők felhívták a figyelmet arra, hogy a térség kiemelkedő ökológiai értékkel bír: a Földközi-tengeri cetvándorlási útvonalon helyezkedik el a Natura 2000 hálózathoz tartozó területek közelében.