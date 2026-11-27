Van fejlődés a magyar cégek uniós pályázatai terén, a hatékonyságnövekedés párhuzamos a generációváltással a vállalkozásokban – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Petri Bernadett, az NKE Európa Stratégiai Kutatóintézetének kutatója.

Ezzel nem azt állítja, hogy a fiatalok jobbak, de más a szemléletük, jobban tudnak idegen nyelven, könnyebben járnak külföldre, ezáltal könnyebben érvényesülnek külkapcsolati téren.

A hazai forrásfelhasználásban természetesen azért ennek szerinte nincs akkora szerepe, de a közvetlen uniós forrásoknál abszolút előírás.

A generációs kérdéstől függetlenül azért javul a vérkeringésbe kerülő cégek stratégiaalkotási hatékonysága Petri Bernadett szerint, előre terveznek, kevésbé jelenik meg a „napról napra” élet.

A pénzügyi eszközök áttekintése is sokat változott, az érintettek jobban tudják már, mihez van joguk, lehetőségük, hová fordulhatnak.

„Ehhez képest viszont még mindig csak bonyolódik a rendszer, tőkebefektetések, hitelek válnak kötelezővé, ami miatt forrástérképek válnak szükségessé a vállalkozások számára” – mutatott rá.

A mesterséges intelligencia viszont nagyban felülír folyamatokat:

az eddigi gyakorlatot amiatt, hogy a vállalkozások jobban leszűrik a forráslehetőségeket, az eljutás módját a bátrabbak próbálkoznak az AI-pályázatírással már, a nemzetközi gyakorlatban ez már abszolút megjelent; a nemzetközi gyakorlatban viszont a pályázatírás nagyon bonyolult, hisz az értékelési szempontok figyelembe vétele összetett.

Az AI viszont összességében nagyon segít, egymással versengenek az ezt használó pályázók, akik számára már chatbotokat is fejlesztenek.

Oda kell menni, különben...

Petri Bernadett beszélt arról is, hogy az EU működése továbbra is a személyes kapcsolatokra épülő dolog, aki el akar érni valamit, oda kell mennie.

„Aki nem ül oda, az étlapon van, lobbizni kell, el kell mondani, az adott jogalkotás számára jó-e vagy nem. Aki nem hallatja a hangját domináns módon, azt elnyomják, nem azért, mert rossz személyes attitűd uralkodik, hanem mert így működik a rendszer, ezt kell megtanulni” – vázolta.

A jelenlegi kormány uniós tevékenységével kapcsolatban úgy érzékeli, kollaboráció figyelhető meg, illetve annak az érzékelése, hogy adni is kell és kapni is.

„Az tudja aláásni az együttműködő kormányok sikerét, hogy sokáig együttműködnek, de a végén nem kapnak vissza semmit az engedményeikért. Más országok ebben eddig jobbak voltak, abban bízom, hogy az adok-kapok pozitív értelemben meg fog jelenni a kormányzati működésben. Van még idő, korán vagyunk, idő, amíg az eredmény kijön. Szükség is van arra, hogy kapjon vissza az ország az együttműködéséért cserébe.

Ahol pedig mi vagyunk a mérleg nyelve, ott élni kell a lehetőséggel”

– tette hozzá.

Szerinte nem a költségvetésnél lehet nagy eredményeket elérni majd, hanem a minősített többségű döntéshozatalban, illetve ott, amikor egy döntésnél nincs nemzeti érdek, de valaki mellé oda lehet állni valamiért cserébe.

Hogy mikorra lehet mérleget vonni, hogy mennyire sikeres a magyar kormánynak ez a politikája, ahhoz szerinte 2-3 év türelem kell, már csak azért is, mert maga a döntéshozatal is igen lassú az EU-ban.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.