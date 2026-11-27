Azt írták, az ezred tevékenységének eredményét sokszor éppen az jelzi, hogy nem történik semmi, nem következik be robbanás, nem sérül meg senki, nem keletkezik kár, és az emberek visszatérhetnek otthonaikba, folytathatják mindennapi életüket.

A folyó sodrásában dolgozó tűzszerész búvár, a robbanótestet vizsgáló honvéd, az annak elszállításáról gondoskodó katona és a műveletben közreműködő valamennyi bajtársuk többnyire a nyilvánosság figyelmétől távol végzi munkáját, „szolgálatuk azonban mindannyiunk biztonságának és nyugalmának megőrzése" – fogalmaztak a posztban.

Mindennapos belföldi mentesítési feladataik mellett a magyar tűzszerészek részt vesznek mind a NATO (KFOR), mind az Európai Unió (EUFOR Althea) balkáni műveleteiben is, ahol nemcsak a biztonságért felelnek, hanem a nemzetközi missziós állomány képzésében is szerepet vállalnak – olvasható a bejegyzésben.