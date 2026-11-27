Országos moratóriumot vezetne bea palagáz kutatására és kitermelésére, és egyeztetést javasol a témában az energetikai miniszternek az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta: levelet írt Kapitány Istvánnak, mert a kitermelés technológiai sajátosságai miatt több területen is komoly kockázatokat hordoz.

Több mint 200 milliárd forintot fektetett a Mol a magyarországi szénhidrogén-termelésbe az elmúlt öt évben. Közleményük szerint az elmúlt évek új fúrásai és kútmunkálatai nélkül a termelés ma mintegy 60 százalékkal lenne kevesebb.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az MFB ismeretlen tettes ellen a bosznia-hercegovinai Lukavac cementgyár eladása ügyében. A feljelentés szerint felvetődött, hogy a vevőnek engedett későbbi fizetésért az eladó nem kapott megfelelő ellentételezést.

Távozik a jövő év elején az Indotek-Group éléről Jellinek Dániel. Januártól Hák-Kovács Tamás veszi át a nemzetközi ingatlanbefektetési és vagyonkezelő csoport vezérigazgatói feladatait. Az indoklás szerint Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-tulajdonosa nem szeretné, hogy a személyét érintő eljárás és az azt övező nyilvánosság a cégcsoport működését terhelje.

Még a támogatások folyósítása előtt újra átnézi az előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó legutóbbi döntéseket a kulturális tárca. Tarr Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta: szakmailag megalapozott döntések születtek. Közben Szentkirályi Alexandra, az Országgyűlés művelődési bizottságának fideszes elnöke Nagy Ervin meghallgatását kezdeményezi, mert szerinte a kultúráért felelős államtitkár mindenféle pályáztatás nélkül osztott szét 3 milliárd forint közpénzt.

Költségvetési csalás gyanújamiatt őrizetbe vették az egyik Pest megyei választókerület munkatársát az NKA közösségépítő programjával összefüggő nyomozásban. A gyanúsított a kiválasztott szervezetek nevében nyújtotta be a kérelmeket, a több tízmillió forintos támogatást pedig a jóváhagyott céltól eltérően használták fel, és arról valótlanul számoltak el.

Csökkentik a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóinak számát, a Fővárosi Közgyűlés megszavazta az egy milliárd forintos megtakarítást. A határozat szerint a betöltetlen üres álláshelyeket megszüntetik, továbbá - legkésőbb 2027. március 1-jei hatállyal - a ténylegesen foglalkoztatottak számát 65-tel csökkentik.

Meghalt a keddi mezőkövesdi vasúti baleset áldozata.A fiatal nő táskájának vállpántja beakadt a vagon ajtajába, és az induló vonat több száz méteren át vonszolta maga után. Több műtétet is végrehajtottak rajta a miskolci kórházban, de életét nem tudták megmenteni.

A szifiliszfertőzések visszaszorítására szűrési és kezelési pilotprogramot indít januárban az Országos Népegészségügyi Intézet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az éves esetszámok exponenciálisan növekednek, míg 2020-ban 700 esetről tudtak, addig idén már 2600 regisztrált fertőzött van.

Törökországban tárgyalt a Gidrán és Nomád páncélozott járművek magyarországi gyártásáról a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz tájékoztatása szerint a Nurol Makina török cég és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. együttműködési megállapodást írt alá a páncélozott járművek magyarországi gyártásának részleteiről.

Továbbra is elfogadhatatlannak nevezte Magyarország számára a következő hétéves uniós költségvetés tervezetét a kormányfő. Magyar Péter feleslegesnek nevezte a most végetért uniós csúcstalálkozót, mert szerinte csak távolodtak a tagországi álláspontok. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a kompromisszumos javaslat csökkenti a Magyarországnak szánt agrár és a kohéziós forrásokat és bonyolult feltételekhez kötné az összegek felhasználását.

Szlovákia nem csatlakozik az Ukrajnának folyósítandó hitelprogramhoz – jelentette ki a szlovák miniszterelnök Brüsszelben. Robert Fico hangsúlyozta, hogy a 45 milliárd eurós kölcsönt olyan együttműködésben nyújthatják, amiből egyes tagállamok kimaradhatnak. Magyarország és Csehország is hasonló álláspontot képvisel.

Jövő március végéig meghosszabbította a repülőgép-üzemanyag kivitelére vonatkozó tilalmat az orosz kormány. A jelenlegi exporttilalom júniusban lépett hatályba, és november 30-án jár le.

Nem tartja jelentősnek az Iránnak nyújtott kínai és orosz hírszerzési segítséget az amerikai elnök. Sajtóértesülések szerint Moszkva és Peking információkkal segítette Teheránt a közel-keleti háborúban az amerikai katonai támaszpontok elleni támadásokban.

Szerbiában egy vegyészprofesszort, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tagját jelöli a december 27-i köztársaságielnök-választáson az egyetemista mozgalom. Radomir Saičić a jelöltségét bejelentő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy szeretnék visszaadni a köztársasági elnöki tisztség méltóságát.

A feljegyzések kezdete óta először 7 egymást követő napon is több mint két Celsius-fokkal haladta meg a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szintet – közölte az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata. A jelenlegi rendkívül magas hőmérsékletekhez a globális felmelegedés mellett az El Nino éghajlati jelenség is hozzájárul.

Elhunyt Melocco Miklós, kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész. A Nemzet Művésze, a Corvin-lánc kitüntetettje 91 éves volt. Melocco Miklóst a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.