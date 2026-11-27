Bóna Szabolcs kiemelte: a magyar sertéstartók az elmúlt időszakban egyre nehezebb piaci körülményekkel szembesültek, az európai sertéspiacon kialakult túlkínálat, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspestis okozta járványügyi korlátozások egyaránt szűkítették a gazdálkodók lehetőségeit. A piaci folyamatok eredményeként jelentősen romlott a termelés jövedelmezősége, és egyre nagyobb kihívást jelent a gazdaságok folyamatos működtetése – írta.

Hozzátette: a nehézségeket látják, a termelőket pedig konkrét intézkedésekkel segítik. Októberben 3,7 milliárd forint állatjóléti támogatási előleget fizettek ki a sertéstartóknak: ebből 1,6 milliárd forint a hízósertéstartókhoz, mintegy 2,1 milliárd forint pedig a tenyészkocatartókhoz került. A gazdaságok likviditásának megőrzését az Agrárgazdasági Stabilizációs Program is segíti, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a csatlakozó gazdálkodók mezőgazdasági hiteleik tőketörlesztését 2027. december 31-ig felfüggesszék, a kamatfizetési kötelezettség fenntartása mellett. A programhoz 2026. december 31-ig lehet csatlakozni – sorolta.

Bóna Szabolcs szerint a számok is jól mutatják a helyzet súlyosságát: 2026. június 1-jén mintegy 2,8 millió sertést tartottak Magyarországon, ami 1,4 százalékos csökkenés az előző évhez képest. A hazai vágóhidakon az év első felében ugyanakkor 2,45 millió sertést vágtak le, 1,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A hazai vágósertés termelői ára 2026 szeptemberére kilogrammonként 582 forintra csökkent, ez 23,3 százalékos visszaesést mutat.

A külkereskedelmi adatokból is látszik az árnyomás: az év első 8 hónapjában a sertéshúsexport mennyisége ugyan 2,2 százalékkal nőtt, értéke azonban 19,9 százalékkal csökkent. Vagyis több sertéshúst értékesítettünk külföldön, de lényegesen alacsonyabb áron – ismertette.

A jelenlegi piaci helyzet kezelése mellett a járványügyi biztonság megerősítése is kiemelt feladat a miniszter szerint. Az afrikai sertéspestis továbbra is jelen van a vaddisznóállományban, ezért folytatják a védekezést, a hatósági ellenőrzéseket és a termelők tájékoztatását, illetve a vaddisznóállomány gyérítését. A külpiaci lehetőségek megőrzése érdekében pedig dolgoznak azon, hogy minél több partnerország fogadja el a regionalizáció elvét, azaz a betegséggel nem érintett területekről továbbra is lehessen magyar sertéshúst exportálni.

A miniszter aláhúzta, hogy a rövid távú segítségnyújtás mellett az ágazat hosszú távú stabilitásáért is dolgoznak. Olyan kiszámíthatóbb és ellenállóbb termelési környezetet szeretnének kialakítani, amelyben a gazdálkodók hosszabb távra is tervezhetnek. Ezt szolgálja a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer 2027-től életbe lépő módosítása is, amely a jövedelemkiesés kompenzációjának küszöbét 30-ról 20 százalékra csökkenti. A rendszerhez csatlakozást a falugazdász-hálózaton keresztül szakmai tájékoztatással és segítségnyújtással is támogatják.

Vizsgálják a szállítói finanszírozás biztonságát erősítő megoldásokat és az állategészségügyi védekezés költségeinek támogatási lehetőségeit – jelezte.

Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéságazat megőrzésének egyik legnagyobb nyertese végső soron maga a magyar fogyasztó. A hazai sertéstartás fennmaradása ugyanis nem csupán a gazdálkodók megélhetéséről szól, hanem arról is, hogy a vásárlók hosszú távon hozzáférhessenek a biztonságos, ellenőrzött eredetű, jó minőségű magyar sertéshúshoz.

Stratégiai érdeknek nevezte, hogy Magyarország a jövőben is képes legyen a lakosság sertéshúsigényének jelentős részét hazai termelésből fedezni, hiszen az egyszer megszűnő állattartótelepek és feldolgozói kapacitások újjáépítése hosszadalmas és költséges folyamat.

Közölte, a hazai termeléshez kapcsolódó állategészségügyi ellenőrzés és nyomonkövethetőség további biztonságot jelent a vásárlóknak. Ezt szolgálja a 2022-re elért PRRS-mentesítési eredmények megőrzése és a magas szintű járványvédelem fenntartása is.

A magyar sertéságazat megőrzésével tehát a kormányzat nemcsak gazdaságokat és munkahelyeket véd, hanem a magyar családok hosszú távú, biztonságos élelmiszer-ellátását is erősíti – mutatott rá a miniszter.

Bóna Szabolcs szerint az ágazat hosszú távú versenyképességéhez stabil termelési feltételekre, korszerű tartástechnológiákra, magas szintű járványügyi biztonságra és erős hazai feldolgozóiparra van szükség. Fontosnak nevezte a termelők, a vágóhidak, a feldolgozók és a kereskedők közötti együttműködés erősítését is.

„Azt szeretnénk, hogy a magyar alapanyag minél nagyobb arányban hazai feldolgozókhoz kerüljön, és a magyar sertéshús a hazai fogyasztók asztalára, valamint minél több külpiacra is eljusson. Látjuk a problémákat, segítjük a termelőket, és a magyar sertéságazat hosszú távú megerősítésén dolgozunk" – fogalmazott a bejegyzésében.