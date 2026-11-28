Két balesetet és egy igen veszélyes közlekedési helyzetet bemutató videót tett közzé a BpiAutósok közösségi weboldal.

Az első eset november 26-án, reggel 6:50-kor történt az M1–M7 közös bevezető szakaszán. Egy autós az Egér út irányába próbált besorolni, közben azonban megállt a forgalmi sávban. A mögötte érkező Volánbusz vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, és hátulról az autónak csapódott.

A második az M1-es autópálya felújítás alatt álló részén készült. A felvételen látható, ahogy egy Mercedes vezetője a záróvonalon és a forgalom elől elzárt területen áthajtva próbálta elérni a kihajtót. A hirtelen fékezése miatt feltorlódott a mögötte haladó forgalom, két jármű pedig összeütközött. A videóból az is kiderült, hogy a Mercedeses nem állt meg, hanem elhajtott.

A harmadik eset az M3-as autópályán készült, szeptember 14-én. Egy kisbusz vezetője jobbról előzött meg egy személyautót, majd bevágott a felvételt készítő jármű elé. Az ütközést sikerült elkerülni, személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett: