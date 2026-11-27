Az irányadó, egy hónapos szállításra szóló holland TTF földgáz határidős jegyzés pénteken átmenetileg 80,65 euróra esett megawattóránként, ami 8,5 százalékkal alacsonyabb az előző napi árnál. A jegyzés délután kettőkor közel 7 százalékos csökkenést mutatott.

Bár Európa nagy részén továbbra is az évszakos átlagnál hűvösebb az időjárás, a piaci szereplők szerint a következő héten emelkedhet a hőmérséklet. Az EnergyScan elemzőház előrejelzése szerint a melegebb idő mellett a szélenergia-termelés is növekedhet a következő napokban, ami csökkentheti a földgáz iránti igényt az áramtermelésben.

Az elmúlt napok hideg időjárása ugyanakkor érzékelhetően apasztotta az európai gáztartalékokat. A Bloomberg pénzügyi hírügynökség beszámolója szerint a hét első felében a tárolókból kivett gáz mennyisége 14 százalékkal haladta meg az előző heti szintet.

Európa a szokásosnál alacsonyabb készletekkel kezdte a fűtési szezont, mivel az iráni háború és a Hormuzi-szoroson keresztül érkező cseppfolyósított földgázszállítások korlátozása jelentősen megemelte az árakat, megnehezítve a tárolók nyári feltöltését. Az európai földgáz jegyzése októberben időlegesen meghaladta a 100 eurót megawattóránként, miközben a konfliktus előtt mintegy 30 euró körül alakult.

Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában október vége óta szinte folyamatosan csökkennek a gáztartalékok. A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint a németországi tárolók töltöttsége jelenleg mintegy 54 százalékos, szemben az egy évvel korábbi közel 68 százalékos szinttel.