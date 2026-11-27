Brovdi egész pontosan az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka, és katonai hívójele – kárpátaljai származására tekintettel – „Magyar”. Sőt: a magyar származású, ukrán seregben szolgáló katonák közül ő az, aki a legmagasabb tisztséget tölti be – számolt be róla a Magyar Hang.

Brovdit még azt követően tiltották ki a Fidesz-kormány alatt Magyarországról és a teljes schengeni övezetből, hogy a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát támadta többször is Ukrajna. Szijjártó Péter akkori külügyminiszter még 2025 augusztusában közölte: „egyetlen egy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül.”

A Magyar Hang Brovdi kapcsán kérdéseket küldött az immár Tisza-kormány irányította Külügyminisztériumnak és a Miniszterelnökségnek, hogy megtudják, szerintük is indokolt-e az érintett kitiltása. Választ végül a szakterületért felelős Belügyminisztériumtól kaptak. A tárca leszögezte, hogy egyedi ügyekben adatvédelmi okokból az információszolgáltatás kizárólag az eljárásrendre vonatkozik, amit ismertettek is. Eszerint a vonatkozó törvények alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) tehet javaslatot az önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére, amely javaslat az idegenrendészeti hatóságot köti.