Az ülésen a vádlott beismerte a bűncselekmények elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A döntést az ügyvéd és az ügyész is tudomásul vette, ezért az ítélet jogerős – áll a bíróság közleményében.

Felidézték, hogy Orbán Viktor az országgyűlési választás eredményét elemző bejegyzést tett közzé 2026. április 13-án a hivatalos közösségi oldalán, amelyhez több mint 24 ezer hozzászólás érkezett. Mások mellett a vádlott is hozzászólást írt a poszthoz, amelyben a lakosság megfélemlítésére alkalmas kijelentéseket tett közzé, a Roosevelt-irodaházat és általános iskolákat érintő támadásokra utalva.

A körülményekről azt írták, hogy 2026 tavaszán a vádlott elvesztette az állását, illetve a bejegyzés napján az édesanyjával is összeveszett, nyugtatót vett be, majd alkoholt fogyasztott, amitől csökkent az önkontrollja.