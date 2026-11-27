A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felhívja a magánegészségügyi intézmények figyelmét, vizsgálják felül termékpalettájukat, hogy azok tartalmaznak-e biztosítási elemet; ugyanis egészségbiztosítási tevékenység csak a pénzügyi felügyelet engedélyével végezhető.

Az MTI-nek küldött közleményben hozzátették: felügyeleti engedély hiányában egy termék igénybevétele az ügyfeleknek is kockázatos lehet, hiszen a biztosítókra szigorú, kötelező pénzügyi, tőkemegfelelési, fogyasztóvédelmi előírások vonatkoznak, amelyek megbízható szolgáltatási keretet garantálnak.

A közlésre reagálva a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete főtitkára, Lengyel Lívia az InfoRádióban elmondta, ez

az állásfoglalás azokat a csomagokat, ajánlatokat ellenzi, támadja, amelyekben gyakorlatilag biztosítási terméket árulnak egészségügyi szolgáltatók.

Rámutatott: kétfajta megoldás van nagyon egyszerűen a hosszú távú szerződésekre a magánegészségügyben,

egy átalánydíjas szerződést köt például egy munkáltató a munkavállalói részére az egyik egészségügyi szolgáltatóval, vannak olyan szolgáltatók, amelyek klasszikus biztosítási terméket értékesítenek, amit kizárólag pénzügyi intézetek tehetnének meg.

Szerinte tehát erre vonatkozik az MNB-figyelmeztetés, hogy azt a szabálytalan gyakorlatot szüntesse meg a szektor, hogy szolgáltatóként kínál pénzügyi terméket, és ezzel a Primus is egyetért, azért dolgoznak, hogy szabályosan működő, etikus magánszektor legyen.

Hogy az mennyire elterjedt, hogy fix havidíjas, akár korlátlan ellátást ígérő magánegészségügyi csomagok is jelen vannak a piacon, arról elmondta, ilyennel egyáltalán nem találkozott az elmúlt 20 évben, nem is költséghatékony, de nem is jó ajánlat egy szolgáltató részéről.

Az egészségbiztosításról egyébként is azt gondolja, „viszonylag rossz biztosítási termék, merthogy a kár az, hogy én elmegyek egy egészségügyi szolgáltatóhoz, nagyon nagy arányban meg fog valósulni”. Topmenedzser-szerzősédek lehetnek ilyenek, havidíjas átalánnyal.

Szerinte

a nagy szereplőkre nézve az egész problematika néhányakat érint csupán.

Az átalánydíjas szerződés más, „annak is megvannak a törvényi feltételei, olyat kínálnak nagy szolgáltatók, de nem biztosítási terméket, mint amiről az MNB szól” – tette világossá.

A jogszabályi egyértelműségre is kiért még: szerinte az MNB állásfoglalása és az eddig érvényes törvények alapján egyaránt világos, hogy mi pénzügyi termék, a biztosítás is egyértelműen ilyen. Más esetekben „persze lehet játszani a szavakkal”.

Az MNB problémája A magánegészségügyi piacon egyes szolgáltatók tevékenységük keretében sok ügyféllel vagy egy nagyobb munkáltatóval kötnek szerződést előre meghatározott díjért. Ezért cserébe adott esetben előre nem látható vagy korlátlan számú szolgáltatásnyújtást vállalhatnak az ügyfelek, illetve munkavállalók megbetegedése, illetve egészségügyi vizsgálat iránti igénye esetére. Tartalmát tekintve mindez akár a biztosítási törvény által meghatározott biztosítási tevékenységnek, egészségbiztosításnak is minősülhet - mutat rá az MNB.



Az engedély hiánya, illetve egyes tevékenységek konkrét tartalma felvetheti a jogosulatlan biztosítási tevékenység gyanúját. Ennek megállapítására az MNB jogszabályi felhatalmazása révén - és a konkrét tevékenység tartalmát mérlegelve - szükség esetén piacfelügyeleti eljárást indíthat, áttekintve, megvizsgálva az adott magánegészségügyi szolgáltató tevékenységét - írták.



Kiemelték, ha a pénzügyi felügyelet egy esetleges eljárásában megállapítja, hogy egy magánegészségügyi szolgáltatási csomag kínálása jogosulatlan biztosítási tevékenységnek minősül, intézkedéseket hozhat az adott intézménnyel szemben, bírságot szabhat ki, illetve büntetőeljárást is kezdeményezhet.



Célszerű az ilyen lehetőségre (köz)beszerzést meghirdető munkáltatóknak, illetve ügyfeleknek is alaposan mérlegelni, hogy az általuk igénybe venni kívánt magánegészségügyi szolgáltatásokat valójában nem biztosítással kell-e fedezni. Ilyen a jegybank szerint az előre nem látható véletlen eseményekre (például baleset, vagy megbetegedés), vagy előre nem tervezett diagnosztikai vizsgálatok igénybevételére irányuló igény.



Hangsúlyozták, hogy a biztosítási elemet tartalmazó, de nem biztosításként nyújtott szolgáltatások igénybevétele jelentős kockázatokat hordozhat.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.