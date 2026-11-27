A közlemény szerint a négy szervezet (Levegő Munkacsoport, Járda a gyalogosoké, Magyar Kerékpárosklub, Magyar Közlekedési Klub) több helyen is módosítaná a közúti közlekedésről szóló törvényt.

A Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak küldött levelükben azt javasolják, hogy több közlekedési szabálytalanságot lehessen kamerafelvételek alapján bírságolni, a parkolási kedvezmények pedig átláthatóbbak és egységesek legyenek Budapesten.

Közleményükben kifejtették, jelenleg sok közlekedési szabálytalanság következmények nélkül marad, mert a hatóságok csak akkor tudnak bírságolni, ha a helyszínen kapják el a sofőrt.

A civilek szerint ezért ki kellene terjeszteni az úgynevezett objektív felelősséget, vagyis azt az elvet, hogy a szabálytalanságért automatikusan az autó üzembentartója felel, így kamerafelvételek alapján is kiküldhető legyen a bírság.

A kiterjesztés a busz- és kerékpársáv jogosulatlan használatára, a szabálytalan megállásra, a forgalom indokolatlan akadályozására, és a gyalogosokkal szembeni elsőbbségadás elmulasztására vonatkozna.

A civilek emellett a fővárosi parkolási káosz megszüntetése érdekében eltörölnék azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a kerületeknek, hogy saját hatáskörben bővítsék a parkolási kedvezményeket.

A szervezetek szerint ugyanis sok budapesti kerület figyelmen kívül hagyja a fővárosi szabályokat, és túl sok olyan autósnak ad ingyenes vagy nagyon olcsó parkolási engedélyt, akiknek az eredeti rendelet szerint nem járna. Emiatt nehezebb szabad helyet találni, és kevesebb tér marad a járdáknak, illetve a zöldfelületeknek.