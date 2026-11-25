Az új eljárás az országgyűlési és európai parlamenti képviselőkre, a miniszterelnökre, a miniszterekre, az államtitkárokra, valamint más magas rangú állami vezetőkre és hozzátartozóikra is kiterjed. A NAV a vagyoni helyzetük alakulását egyedi kockázatelemzés keretében vizsgálhatja, és a vagyoni átruházásokat is fokozott ellenőrzés alá vonhatja.

A törvény alapján az adóhatóság a nyilvánosan nem hozzáférhető vagyonnyilatkozatokba is betekinthet. Amennyiben szabálytalanság gyanúja merül fel, soron kívüli ellenőrzést is elrendelhet.Az eljárások tárgyhavi és összesített statisztikai adatait a NAV havonta, kereshető formában teszi közzé a honlapján, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig frissítve azokat.

A törvény november 26-án lép hatályba, a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket december 1-jétől kell alkalmazni.

A Magyar Közlöny 180. számában emellett a költségvetésben is átcsoportosítottak csaknem egymilliárd forintot iparbiztonsági intézkedések finanszírozására.