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2026. november 9. hétfő Tivadar
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Rendőrségi fotó az embercsempész-ügyben a 2026. november 9-én lezajlott akcióról.
Nyitókép: Police.hu

A Gyorskocsi utcai fogdába vitték Orbán Áront

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét a Gyorskocsi utcai fogdába vitték – írta hétfőn este a hvg.hu.

A lap cikke szerint a gyanúsítottakat a készenléti rendőrség három mikrobuszával vitték a fogdához.

Négy helyszínen, Budapesten, Fóton és Dunakeszin végzett nyomozati cselekményeket a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) közösen hétfő reggel, valamint négy személyt vettek őrizetbe embercsempészés, valamint befolyással üzérkedés gyanújával – közölte az NNI a rendőrség honlapján.

Egy élettársi kapcsolatban lévő férfin és nőn, valamint két bűntársuk kezére került bilincs. Két helyszínen biztonsági okokból – mivel a lakásokban fegyverekre lehetett számítani – a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei, a további helyszíneken pedig az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (BEI) taktikai egységei hajtották végre az elfogásokat.

Az NNI tudatta: az NVVH befolyással üzérkedés miatt folyamatban lévő büntetőeljárásában, míg az NNI Illegális Migráció Elleni Osztálya embercsempészés miatt indított nyomozásában vált szükségessé az akció végrehajtása.

A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein a vízumszerzésben működtek közre az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, amelyen közösen osztoztak. A beszerzett információk alapján a vietnámiak célja az volt, hogy a jobb élet reményében Nyugat-Európába jussanak. A négy személy ehhez nyújtott segítséget – az eddigi adatok szerint – több mint száz embernek.

Az elfogott négy emberhez tartozó ingatlanokban több órán keresztül zajlottak a házkutatások. A rendőrök lefoglaltak minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, amely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.

Az NNI a nőt és a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. A kihallgatások és a helyszíni nyomozati cselekmények még hétfő este is zajlottak.

Az NNI valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tervez. Az NVVH egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel. A műveletet az Europol támogatta.

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Kezdőlap    Belföld    A Gyorskocsi utcai fogdába vitték Orbán Áront

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