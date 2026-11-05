Ügynökakták: minden hírportált beelőzött az új weboldal

Jelentős érdeklődés kísérte a november 4-én délelőtt élesített nyitottaktak.hu oldalt. A Tisza kormány döntése után az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára feltöltött több tízezer dokumentumot és adatot, kereshetővé téve az „ügynökaktákat”.

A hvg.hu cikke szerint sokan rákerestek ismerősre, családtagra, közéleti szereplőkre – az oldal pedig nem fagyott le, bírta a terhelést. A Gemius kutatóintézet LinkedInen közzétett számaiból kiderült, hogy az összes hazai hírportált megelőzte november 4-én az oldal népszerűsége.

A nyitottaktak indulása első napján 793 288 valós felhasználó kereste fel, és összességében 5,7 milliónál is többször töltötték be. Ezzel az oldal látogatószámban és kattintásban is lekörözte november 4-én az aznapi első öt nagy magyar hírportált.