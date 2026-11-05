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2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
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Dosszié az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) sajtótájékoztatóján 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ügynökakták: minden hírportált beelőzött az új weboldal

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ELŐZMÉNYEK

Majdnem 800 ezren keresték fel a szerdán élesített nyitottaktak.hu-t. Az 5 millió 700 ezers letöltéssel, és a látogatók számában is megelőzte a levéltár honlapja az összes magyar hírportált.

Jelentős érdeklődés kísérte a november 4-én délelőtt élesített nyitottaktak.hu oldalt. A Tisza kormány döntése után az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára feltöltött több tízezer dokumentumot és adatot, kereshetővé téve az „ügynökaktákat”.

A hvg.hu cikke szerint sokan rákerestek ismerősre, családtagra, közéleti szereplőkre – az oldal pedig nem fagyott le, bírta a terhelést. A Gemius kutatóintézet LinkedInen közzétett számaiból kiderült, hogy az összes hazai hírportált megelőzte november 4-én az oldal népszerűsége.

A nyitottaktak indulása első napján 793 288 valós felhasználó kereste fel, és összességében 5,7 milliónál is többször töltötték be. Ezzel az oldal látogatószámban és kattintásban is lekörözte november 4-én az aznapi első öt nagy magyar hírportált.

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Kezdőlap    Belföld    Ügynökakták: minden hírportált beelőzött az új weboldal

állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára

november 4

nyitottaktak.hu

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36 évvel az 1990-es rendszerváltás után megnyíltak az úgynevezett ügynökakták. De valójában mi lett most hozzáférhető, és mi az, ami továbbra is rejtve marad? Többek között erről beszélt az InfoRádióban Tabajdi Gábor történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és az 1956-os Intézet Alapítvány kutatója, aki szerint a nyilvántartásban lévők egy része olyan, akit nem sikerült beszervezni, de sok olyan is van, akinek a jelentései súlyos következményekkel jártak. A mintegy 150-160 ezer beszervezettből most 60 ezer név került nyilvánosságra.
 

Ügynökakták: minden hírportált beelőzött az új weboldal

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