ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.91
usd:
322.31
bux:
148000.35
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója Bartók Béla A fából faragott királyfi című táncjátékának próbája után tartott sajtótájékoztatón a Magyar Állami Operaházban 2023. február 8-án. A táncjátékot február 11-én mutatják be a Győri Balett igazgatója, Velekei László új koreográfiájával.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Ókovács Szilveszter a leváltásáról: „itt az volt a lényeg, hogy bolhából elefántot gyártsanak”

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Hétfőn menesztették a Magyar Állami Operaház főigazgatói pozíciójából Ókovács Szilvesztert, aki az elmúlt 15 évben az intézményt vezette. A minisztériumi vizsgálat az intézmény költségvetése és kifizetései ügyében fogalmazott meg mulasztásokat, például megemlítve, hogy a főigazgató kifizetéseihez minisztériumi engedély kellett volna. Ókovács Szilveszter az InfoRádiónak adott interjújában nem ismerte el az ellene felhozott vádakat.

Ókovács Szilveszter elmondta: „véget érhetett volna ez egy intelligens leüléssel és elbeszélgetéssel, kondíciók kitárgyalásával.”

„A földbeállás azért az fájdalmas. Ennek nem kellett volna így történnie. 25 évvel ezelőtt léptem be az Opera kötelékébe és négy évet töltöttem a kommunikációs igazgatói poszton is. Amikor ide 2011-ben kormánybiztosként kerültem, akkor ez már egy valamelyest megalapozott helyismeretre történt” – fogalmazott.

Hozzátette: az is volt a mandátuma Orbán Viktortól, hogy a V4-ek fölé és Bécs alá pozícionálják magukat.

„Sikerült egy vagy inkább már kettő magyar énekes nemzedéket a főszerepes nívóra emelni, és őket abban kiteljesíteni. Vannak fiatal karmestereink. Az infrastruktúrát se felejtsük el, hogy megépült az Eiffel Műhelyház, ami egy világszintű operai háttérintézmény. Sikerült az Operaházat rekonstrukció alá vonni, a szomszédos 12 szintes üzemházunkat, amely most már Simándy József nevét viseli, teljesen megújítottuk. Most van félkész állapotban a múzeumunk itt a Dalszínház utca sarkán, az OperaSafe, építünk egy új koncerttermet az Eiffel hátsó részén. Sikerült egy nagy, tízezer négyzetméteres díszletraktárat az Eiffel telkén belül kialakítani. Van naperőművünk, rengeteg dolgot csináltunk. Körülbelül 150 pontban lehet összefoglalni” – sorolta.

A vádakkal kapcsolatban azt mondta:

„a szóhasználat is nagyon fontos, hiszen amit prémiumnak hívnak, az célfeladatért járó munkabér. Itt az volt a lényeg, hogy bolhából elefántot gyártsanak”

– hangsúlyozta. Kiemelte: a kifizetések teljesen szabályosak voltak.

„Az Operaház a minisztérium egyik intézménye a sok közül, igaz, a legnagyobb. Ha egy be nem töltött állásnak a feladatait hét emberre osztjuk szét és az ennek a súlynak megfelelő bérezésben addig részesülnek, ameddig ezt a plusz feladatot ellátják és ezt havonta a minisztériumban kéne egy államtitkárnak vagy miniszternek igazolnia, az egy nagyon bolond helyzet lenne.Természetesen meg volt beszélve a miniszterrel, és minden rendben zajlott, az Operát egy fillér kár nem érte, mert még olcsóbban is működtünk, mint hogyha működött volna egy főzeneigazgató” – mondta Ókovács Szilveszter.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ókovács Szilveszter a leváltásáról: „itt az volt a lényeg, hogy bolhából elefántot gyártsanak”

magyar állami operaház

menesztés

ókovács szilveszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon

Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon
Vikidál Gyula és Korniss Péter múltjának rendszerváltozás előtti éveiről nem a Nyitott Aktákon olvasni először, azonban most tudjuk meg, melyik közismert személyiség szerepel Nanu-Nanu, Bajnok vagy éppen Tárnoki László néven az ügynökaktákban.
 

Szikora Róbert: nem jelentettem senkiről

Karikó Katalin, Vágó István, Nógrádi György, Kiss-Rigó László – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után

Lezsák Sándor, Szita Károly, Martonyi János, Torgyán József, Csurka István – Nyílnak az ügynökakták, ömlenek a politikusnevek

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Tarr Zoltán édesapja 6-os kartonjáról: írásos igazolással rendelkezett róla, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet

Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben elismerték Trump emberei: ez már akkora vereség volt, hogy szó sem lehet csalásról

Szép csendben elismerték Trump emberei: ez már akkora vereség volt, hogy szó sem lehet csalásról

Túl nagyot nyertek a demokraták ahhoz, hogy választási csalással lehessen vagdalkozni – ismerték el Donald Trump elnök segítői a CNN-nek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: itt az ideje elővenni a téli gumikat, sarkvidéki hideg érkezik

Kiadták a riasztást: itt az ideje elővenni a téli gumikat, sarkvidéki hideg érkezik

Érkeznek az éjszakai fagyok Magyarországra, amelyek a következő napokban egyre nagyobb területre terjednek ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats win control of US Congress in sweeping victory as voters reject Trump's Republicans

Democrats win control of US Congress in sweeping victory as voters reject Trump's Republicans

Americans are waking up to a new political reality, as President Trump acknowledges the Iran war - and higher fuel prices - were factors in his party's defeat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 14:49
Az egész országban érdemes lesz előkeresni a jégkaparókat, melegebb kabátot
2026. november 4. 14:36
Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon
×
×