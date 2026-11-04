Ókovács Szilveszter a leváltásáról: „itt az volt a lényeg, hogy bolhából elefántot gyártsanak”

Ókovács Szilveszter elmondta: „véget érhetett volna ez egy intelligens leüléssel és elbeszélgetéssel, kondíciók kitárgyalásával.”

„A földbeállás azért az fájdalmas. Ennek nem kellett volna így történnie. 25 évvel ezelőtt léptem be az Opera kötelékébe és négy évet töltöttem a kommunikációs igazgatói poszton is. Amikor ide 2011-ben kormánybiztosként kerültem, akkor ez már egy valamelyest megalapozott helyismeretre történt” – fogalmazott.

Hozzátette: az is volt a mandátuma Orbán Viktortól, hogy a V4-ek fölé és Bécs alá pozícionálják magukat.

„Sikerült egy vagy inkább már kettő magyar énekes nemzedéket a főszerepes nívóra emelni, és őket abban kiteljesíteni. Vannak fiatal karmestereink. Az infrastruktúrát se felejtsük el, hogy megépült az Eiffel Műhelyház, ami egy világszintű operai háttérintézmény. Sikerült az Operaházat rekonstrukció alá vonni, a szomszédos 12 szintes üzemházunkat, amely most már Simándy József nevét viseli, teljesen megújítottuk. Most van félkész állapotban a múzeumunk itt a Dalszínház utca sarkán, az OperaSafe, építünk egy új koncerttermet az Eiffel hátsó részén. Sikerült egy nagy, tízezer négyzetméteres díszletraktárat az Eiffel telkén belül kialakítani. Van naperőművünk, rengeteg dolgot csináltunk. Körülbelül 150 pontban lehet összefoglalni” – sorolta.

A vádakkal kapcsolatban azt mondta:

„a szóhasználat is nagyon fontos, hiszen amit prémiumnak hívnak, az célfeladatért járó munkabér. Itt az volt a lényeg, hogy bolhából elefántot gyártsanak”

– hangsúlyozta. Kiemelte: a kifizetések teljesen szabályosak voltak.

„Az Operaház a minisztérium egyik intézménye a sok közül, igaz, a legnagyobb. Ha egy be nem töltött állásnak a feladatait hét emberre osztjuk szét és az ennek a súlynak megfelelő bérezésben addig részesülnek, ameddig ezt a plusz feladatot ellátják és ezt havonta a minisztériumban kéne egy államtitkárnak vagy miniszternek igazolnia, az egy nagyon bolond helyzet lenne.Természetesen meg volt beszélve a miniszterrel, és minden rendben zajlott, az Operát egy fillér kár nem érte, mert még olcsóbban is működtünk, mint hogyha működött volna egy főzeneigazgató” – mondta Ókovács Szilveszter.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.