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Ókovács Szilveszter, az Operaház fõigazgatója a Magyar Állami Operaház és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) új szakmai együttmûködésérõl tartott sajtótájékoztatón az Operaház Székely Bertalan termében 2026. február 10.-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ókovács Szilveszter a menesztése után üzent

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Facebook-bejegyzésben reagált Ókovács Szilveszter arra, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal megszüntette a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát. Szerinte az intézmény átvilágítása során egyszer sem kérték ki a véleményét, és a vizsgálat eredményét sem ismerhette meg.

A volt főigazgató azt írta, hogy a nyár óta készülő jelentést nem mutatták be neki, a vizsgálat során pedig egyetlen alkalommal sem hallgatták meg. Állítása szerint sem Tarr Zoltán miniszterrel, sem Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral nem találkozott, megkereséseire, telefonhívásaira és leveleire pedig nem kapott választ.

Ókovács Szilveszter közölte azt is, hogy a történtekről a Hír TV és az ATV műsorában is részletesebben beszél majd. Bejegyzésében hangsúlyozta: nemzeti intézményt vezetett, amelyet mindenki Operaházának tekint.

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