Ókovács Szilveszter a menesztése után üzent

A volt főigazgató azt írta, hogy a nyár óta készülő jelentést nem mutatták be neki, a vizsgálat során pedig egyetlen alkalommal sem hallgatták meg. Állítása szerint sem Tarr Zoltán miniszterrel, sem Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral nem találkozott, megkereséseire, telefonhívásaira és leveleire pedig nem kapott választ.

Ókovács Szilveszter közölte azt is, hogy a történtekről a Hír TV és az ATV műsorában is részletesebben beszél majd. Bejegyzésében hangsúlyozta: nemzeti intézményt vezetett, amelyet mindenki Operaházának tekint.