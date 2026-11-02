Nagy Ervin: egészen elképesztő dolgokat tárt fel az Operaház átvilágítása

EgyFacebook-bejegyzésben reagált a Magyar Állami Operaházban feltárt szabálytalanságokra Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, miután Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter megszüntette Ókovács Szilveszter főigazgatói munkaviszonyát.

Az államtitkár szerint az átvilágítás több súlyos problémára is fényt derített. Bejegyzésében azt írta, hogy a havi bruttó 4,8 millió forintos fizetés mellett az Operaház főigazgatója és helyettese további, több százezer forintos havi prémiumokat is kapott, a minisztérium jóváhagyása nélkül.

Nagy Ervin beszámolója szerint a főzeneigazgatói poszt 2023 óta betöltetlen volt, az ahhoz tartozó feladatokat azonban célfeladatként szétosztották a főigazgató, helyettese és más munkatársak között. A teljesítést ráadásul az intézmény első és második számú vezetője kölcsönösen igazolta egymásnak.

Az átvilágítás azt is feltárta, hogy a főigazgatónak hónapokon keresztül havi bruttó 660 ezer forintot fizettek napi jegyzetek írásáért és közzétételéért. Az államtitkár szerint ezek olyan feladatok voltak, amelyek az intézmény más munkatársainak munkakörébe is beletartoztak. A juttatás csaknem kétszerese volt annak az összegnek, amelyet az Operaház közösségimédia-felületeinek kezeléséért felelős alkalmazott keresett.

A bejegyzés szerint a vizsgálat a produkciók költségeinek nyilvántartásában is hiányosságokat talált: az intézmény egy-egy előadás esetében akár négy különböző becsült összeggel is számolt. Ezek az adatok a beszerzési és közbeszerzési eljárások alapjául szolgálnak.

Nagy Ervin több százmillió forint értékű karmesteri szerződésekről is beszámolt. Állítása szerint, amikor az átvilágítás során kérdéseket tettek fel a szerződések indokoltságáról, a főigazgató visszavonta azokat. Egy másik esetben az intézményvezetés azt állította, hogy nem jött létre munkaszerződés, a vizsgálat azonban egy már aláírt és ellenjegyzett dokumentumot is talált.

Az államtitkár hangsúlyozta: az Operaház közpénzből működő intézmény, ezért elfogadhatatlannak tartja, ha a vezetők saját maguknak állapítanak meg többletjuttatásokat, egymás teljesítményét igazolják, miközben a beszerzések és a produkciók költségei sem követhetők megfelelően.

Nagy Ervin szerint az intézmény élére ideiglenesen kinevezett vezető feladata a működés folytonosságának biztosítása, az átvilágítás során feltárt hiányosságok rendezése és a szükséges további intézkedések végrehajtása lesz.