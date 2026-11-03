Perre megy Ókovács Szilveszter, nem hagyja annyiban a menesztését

Ókovács Szilveszter elmondása szerint a minisztérium 200 ezer oldalnyi dokumentumot kért be az átvilágítás során. A tárca hétfőn azzal indokolta a menesztését, hogy szabálytalanságokat tártak fel, köztük a főigazgatónak havonta kifizetett, több százezer forintos célprémiumokat, amelyekhez miniszteri jóváhagyásra lett volna szükség.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy 2023 óta betöltetlen volt a főzeneigazgatói poszt, a feladatokat pedig több vezető között osztották szét, akik célprémiumot kaptak. Ókovács Szilveszter szerint azért nem nevezett ki új főzeneigazgatót, mert Rajna Martin első karmester nem vállalta a tisztséget, és nem akart fölé másik vezetőt kinevezni. A célfeladatok teljesítését állítása szerint nem ő és a helyettese igazolta egymásnak, hanem minden esetben az érintettek közvetlen helyettese, Főző Virág.

A főigazgató a fizetésével kapcsolatban az Egyenes beszédben azt mondta, hogy a minisztérium által közölt havi bruttó 4,8 millió forint helyett idén 4,4 milliót kapott, három évvel korábban pedig 2,7 millió forint volt a bére. Elismerte, hogy egy alkalommal nyolc hónapon keresztül havi bruttó 460 ezer forintot kapott az Operaház közösségi médiás jelenlétének erősítéséért, de szerinte a jogdíjairól és más tevékenységeiről lemondott.

A célprémiumok indokoltságáról azt mondta: az érintettek valóban elvégezték a rájuk bízott feladatokat. Hangsúlyozta, hogy a főzeneigazgatói poszt betöltetlenségének nem a többletjuttatások megszerzése volt az oka, hanem az, hogy az első karmester szakmai önállóságát ne korlátozza egy fölé rendelt vezető.

Nagy Ervin a karmesteri szerződésekkel kapcsolatban is kifogásokat fogalmazott meg: szerinte több százmillió forint értékű szerződés került elő, amelyeket az átvilágítás során feltett kérdések után a főigazgató visszavont. Ókovács erre azt válaszolta, hogy hároméves keretszerződésekkel akarta az Operaházhoz kötni Rajna Martint, Hontvári Gábort, Halász Pétert és Kesselyák Gergelyt. Ezeket nem egy összegben kellett volna kifizetni, hanem a művészek három év alatt teljesítették volna a vállalásaikat. Állítása szerint a szerződések előkészítését a minisztérium állította le, neki ugyanis az elmúlt három hónapban már nem volt aláírási joga.

A volt főigazgató kijelentette: nem hagyja annyiban, hogy romba döntsék a szakmai hírnevét, és a bíróságon fog elégtételt venni az azonnali hatályú menesztése miatt.