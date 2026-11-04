Lecsaptak a fejvadászok Vecsésen

Az NNI Célkörözési Osztálya a magyar TOP50-es körözési listán szereplőket kiemelten keresi, tekintve, hogy elfogásukhoz jelentős társadalmi érdek fűződik. Így került a fejvadászok célkeresztjébe Cs. Henrik 43 éves magyar állampolgár, aki idén júliusban került fel az oldalra – írja a police.hu.

A férfival szemben a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot még 2024-ben. Emberrablás miatt ugyanis 5 év fegyházbüntetésre, míg csalás miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék.

Az első ügyben – ami 2019-ben történt – egy elszámolási vitából kialakult konfliktus vezetett oda, hogy három társával elrabolt egy férfit. Cs. Henrik az építőiparban dolgozott együtt a sértettel, aki tartozott neki és társainak. Szabadon engedését a tartozás kiegyenlítésétől tették függővé. A sértett végül megígérte nekik, hogy hitelt vesz fel.

A másik bűncselekmény 2018-ban volt. Úgynevezett unokázós csalást követett el Cs. Henrik több társával együtt. Rendőrnek adták ki magukat, és a sértettet azzal hívták fel, hogy unokája balesetet szenvedett, az anyagi kár megtérítése érdekében pedig át kell adnia értékeit. Az idős asszonytól több mint kétmillió forint értékben vittek el pénzt és arany ékszereket.

A 43 éves férfi nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, ezért a hatóságok keresni kezdték. Idén februárban olyan információk merültek fel, hogy külföldre szökhetett, ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. Miután júliusban felkerült a magyar TOP50-es körözési listára, keresésébe az NNI célkörözési munkatársai is bekapcsolódtak.

Kiderítették, hogy a több mint két éve bujkáló férfi nem hagyta el hazánk területét, és talán azon felbátorodva, hogy addig nem akadtak a nyomára, egy vecsési címen kezdett dolgozni. Elfogására akciót szerveztek, amibe bevonták az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság támogató egységét is.

A szökevény kezén november 3-án, Vecsésen kattant a bilincs. Bár a férfi eleinte más adataival próbálta igazolni magát, nem járt sikerrel. Előállítását követően egyből bv-intézetbe vitték, ahol megkezdhette 7 éves szabadságvesztésének letöltését. Bírói döntés alapján kedvezménnyel nem szabadulhat.