Gajdos László: erősítik az állatvédelmi szabályszegések elleni fellépést, létrejön a Zöld Őrség

Hozzátette: az új egység határozottan felléphet az állatviadalok és az állatok elhanyagolása ellen, és olyan esetekben is beavatkozhat, amilyenekben korábban nem volt lehetőség.

Az állatkínzásnak következménye kell, hogy legyen - fogalmazott a bejegyzésében a miniszter. Minden élőlényt megilleti a méltó élet. Aki állatot vesz maga mellé, annak kötelessége megfelelően gondoskodni róla, és vállalni az ezzel járó felelősséget – fűzte hozzá.

Felidézte, hogy a napokban jogerősen 1 év 2 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki nem gondoskodott megfelelően két kutyájáról. Az elhanyagolt állatok rövid láncon, gyakran étlen-szomjan tengették napjaikat, állatorvosi ellátást sem kaptak. Végül az egyik kutya elpusztult, a másik életét azonban a lakossági bejelentésnek és az állatvédők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni. Az ítélet üzenete egyértelmű: az állatoknak okozott szenvedés büntetőjogi felelősséget vonhat maga után – húzta alá a tárcavezető.

Gajdos László megköszönte a bejelentést tevő állampolgárnak és a közbeavatkozó állatvédőknek, hogy nem fordítottak hátat a bajba jutott állatoknak, továbbá az eljárásban részt vevő szervek, különösen az ügyészség és a bíróság munkáját.