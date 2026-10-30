ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.62
usd:
327.47
bux:
145257.34
2026. október 30. péntek Alfonz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter az azbeszttel szennyezett szombathelyi Oladi Platón 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Gajdos László: erősítik az állatvédelmi szabályszegések elleni fellépést, létrejön a Zöld Őrség

Infostart / MTI

Erősítik az állatvédelmi szabályszegések elleni fellépést: létrehozzák a Zöld Őrséget, amely 2027. január 1-jén kezdi meg működését az új Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság részeként – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Hozzátette: az új egység határozottan felléphet az állatviadalok és az állatok elhanyagolása ellen, és olyan esetekben is beavatkozhat, amilyenekben korábban nem volt lehetőség.

Az állatkínzásnak következménye kell, hogy legyen - fogalmazott a bejegyzésében a miniszter. Minden élőlényt megilleti a méltó élet. Aki állatot vesz maga mellé, annak kötelessége megfelelően gondoskodni róla, és vállalni az ezzel járó felelősséget – fűzte hozzá.

Felidézte, hogy a napokban jogerősen 1 év 2 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki nem gondoskodott megfelelően két kutyájáról. Az elhanyagolt állatok rövid láncon, gyakran étlen-szomjan tengették napjaikat, állatorvosi ellátást sem kaptak. Végül az egyik kutya elpusztult, a másik életét azonban a lakossági bejelentésnek és az állatvédők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni. Az ítélet üzenete egyértelmű: az állatoknak okozott szenvedés büntetőjogi felelősséget vonhat maga után – húzta alá a tárcavezető.

Gajdos László megköszönte a bejelentést tevő állampolgárnak és a közbeavatkozó állatvédőknek, hogy nem fordítottak hátat a bajba jutott állatoknak, továbbá az eljárásban részt vevő szervek, különösen az ügyészség és a bíróság munkáját.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gajdos László: erősítik az állatvédelmi szabályszegések elleni fellépést, létrejön a Zöld Őrség

miniszter

állatvédelem

gajdos lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.30. péntek, 18:00
Révész Renáta Liliána
pszichológus, gyásztanácsadó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúnya esés az amerikai tőzsdéken, közel 30 százalékot zuhant az Intel

Csúnya esés az amerikai tőzsdéken, közel 30 százalékot zuhant az Intel

Az Alphabet után az Amazon és az Intel gyorsjelentése is eladási hullámot váltott ki, tovább erősítve az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A tech szektort ért eladási hullám nyomán estek az ázsiai tőzsdék, Európában is rossz a hangulat, és amerikai piacok is nyomás alatt vannak. A kriptopiacon is újabb izgalmak vannak, soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, melynek hatására jelentős mínuszba került a fontosabb kriptoeszközök árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkban a világ! Putyin kimondta: készen áll az Európa elleni háborúra

Sokkban a világ! Putyin kimondta: készen áll az Európa elleni háborúra

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország készen áll egy esetleges háborúra Európával.

BBC
Business Sport Travel Science
US Secret Service says it is helping to track funds stolen from crypto firm Binance in $6.3bn hack

US Secret Service says it is helping to track funds stolen from crypto firm Binance in $6.3bn hack

The world's biggest crypto exchange says it has identified multiple "points of breach" after it was hit by the largest known hack in history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 30. 17:31
Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok
2026. október 30. 16:52
Mol: teljes kapacitással újraindult a Dunai Finomító AV3 üzeme
×
×