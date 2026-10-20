Jön az eső, de előtte kicsit visszalépünk a nyár felé

Az ország délnyugati felén kedden napos időben lesz részünk. Ezzel szemben északkeleten felhősebb idő ígérkezik, inkább csak rövidebb napos időszakok fordulhatnak elő.

Estére a felhőzet az északkeleti tájakról is fokozatosan kiszorul, így ott is kiderül az ég.

Csapadék kedden nem várható. Hajnalig északkeleten az északias, kedden napközben az Észak-Dunántúlon a délkeleti, déli szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken talajmenti fagy, illetve gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 21 fok között alakul, a borongósabb északi, északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.

Szerdán várhatóan tovább emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felében az ország nyugati már érkezhet csapadék.

Csütörtökre az eső keletebbre húzódik, az ország keleti fele várhatóan több csapadékot kap majd.