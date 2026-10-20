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Egy kutya fut a budai Várban található Tóth Árpád sétányon 2015. november 12-én. Ezen a napon a fővárosban 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet volt.
Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Jön az eső, de előtte kicsit visszalépünk a nyár felé

Infostart

A következő egy-két napban enyhébb léghullámok érkeznek a nyugat felől közeledő hullámzó frontálzóna előoldalán. A front várhatóan szerda késő délután, estefelé érkezik meg térségünkbe.

Az ország délnyugati felén kedden napos időben lesz részünk. Ezzel szemben északkeleten felhősebb idő ígérkezik, inkább csak rövidebb napos időszakok fordulhatnak elő.

Estére a felhőzet az északkeleti tájakról is fokozatosan kiszorul, így ott is kiderül az ég.

Csapadék kedden nem várható. Hajnalig északkeleten az északias, kedden napközben az Észak-Dunántúlon a délkeleti, déli szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken talajmenti fagy, illetve gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 21 fok között alakul, a borongósabb északi, északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.

Szerdán várhatóan tovább emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felében az ország nyugati már érkezhet csapadék.

Csütörtökre az eső keletebbre húzódik, az ország keleti fele várhatóan több csapadékot kap majd.

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Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
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Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
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2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
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