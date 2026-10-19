Nagy az egyetértés a fővárosban, gyorsan megkezdődhetnek nagy útfelújítások

„Első A napirendi pontunk: javaslat az útalapprogram elindításához kapcsolódó döntések meghozatalára. Ez az én előterjesztésem” – Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának elnöke így kezdte az útfelújítások jövőjéről szóló vitát. „Miről szól az előterjesztés? Arról, hogy az eddigi útfelújítási listát frissítse majd a BKK és a Budapest Közút, és tervezzen nagyjából 10 milliárd forintos kerettel a jövő évben, amit útfelújításokra elkölthetünk. Mivel 2027 egy speciális év lesz, nem év elejétől indul, hanem tavasztól, '28-ban pedig már kezdődnek majd főleg a belvárosban az uniós projektek, ezért '27-ben koncentráljunk az 1-es és 2-es kategóriákra, ami a nagy felületű, gyorsan kivitelezhető, kevés tervezéssel járó beavatkozások sora, vagy olyanok, amelyek kerékpáros és gyalogos fejlesztéssel is járnak” – folytatta.

A tiszás Balogh Balázs üdvözölte a célokat, de jelezte, hogy vannak fenntartásai.

„Ha a BKK ki tudna dolgozni egy olyan koncepciót, hogy melyek azok az utak, amelyek koncepcionális fejlesztése akár egy mesterterv keretében indokolt lehet, és a továbbiakban az 1-es vagy 2-es kategóriás útfelújítások csak akkor történhetnek meg, ha ezzel, illetve akár a kerékpáros főhálózati tervvel összhangban állnak, mert ha már van egy ilyen főhálózati tervünk, akkor vagy vizsgáljuk felül, hogy indokolt-e ezeken az útszakaszokon vezetni, vagy ne betonozzunk be olyan forgalmi rendet, ami ennek a kialakítását megakadályozza” – részletezte.

A DK-s Déry Tibor átgondoltságot sürgetett.

„Semmiképpen ne menjünk el abba az irányba, hogy a teljes közlekedést lerohasztjuk gyakorlatilag a fővárosban ezen időszak alatt, bár tényleg már ha csak az európai uniós projekteket nézzük, akkor ez már borítékolható például Észak-Pesten” – mondta.

Egyetértett a céllal a fideszes Papp Tibor.

„Én is úgy gondolom, hogy kicsit előre rohantunk és megyünk előre, bár az elveivel és azzal a feladattal, amit egyébként el kell végezni, azzal talán egyet lehet érteni” – értékelt.

Végül döntött a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága az Utal a program előkészítése megkezdéséről. Ennek jövőre a minimumkerete 10 milliárd forint lesz, és az első felújítások már tavasszal elindulhatnak.

Eldőlt az is, hogy emellett

elkülönítenek egymilliárd forintot egy gyors korrekciós programra,

ami a mindennapi közlekedést segítő kisebb felújításokat finanszírozza majd.

A bizottság felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy kezdje meg a kerületekkel az egyeztetést, hogy a szempontrendszerbe a helyi igények is bekerüljenek. Illetve azt is kérte a szakbizottság a főpolgármestertől, hogy készüljön egy online felület, ahol az útfelújítások térképen is nyomon követhetőek majd.

A cikk Kocsis Éva összeállítása alapján készült.