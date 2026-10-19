ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.14
usd:
322.5
bux:
144948.64
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nagy az egyetértés a fővárosban, gyorsan megkezdődhetnek nagy útfelújítások

Infostart / InfoRádió

Elkezdődött a budapesti fejlesztéseket segítő útalapprogram előkészítése, erről döntött a fővárosi közgyűlés szakbizottsága.

„Első A napirendi pontunk: javaslat az útalapprogram elindításához kapcsolódó döntések meghozatalára. Ez az én előterjesztésem” – Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának elnöke így kezdte az útfelújítások jövőjéről szóló vitát. „Miről szól az előterjesztés? Arról, hogy az eddigi útfelújítási listát frissítse majd a BKK és a Budapest Közút, és tervezzen nagyjából 10 milliárd forintos kerettel a jövő évben, amit útfelújításokra elkölthetünk. Mivel 2027 egy speciális év lesz, nem év elejétől indul, hanem tavasztól, '28-ban pedig már kezdődnek majd főleg a belvárosban az uniós projektek, ezért '27-ben koncentráljunk az 1-es és 2-es kategóriákra, ami a nagy felületű, gyorsan kivitelezhető, kevés tervezéssel járó beavatkozások sora, vagy olyanok, amelyek kerékpáros és gyalogos fejlesztéssel is járnak” – folytatta.

A tiszás Balogh Balázs üdvözölte a célokat, de jelezte, hogy vannak fenntartásai.

„Ha a BKK ki tudna dolgozni egy olyan koncepciót, hogy melyek azok az utak, amelyek koncepcionális fejlesztése akár egy mesterterv keretében indokolt lehet, és a továbbiakban az 1-es vagy 2-es kategóriás útfelújítások csak akkor történhetnek meg, ha ezzel, illetve akár a kerékpáros főhálózati tervvel összhangban állnak, mert ha már van egy ilyen főhálózati tervünk, akkor vagy vizsgáljuk felül, hogy indokolt-e ezeken az útszakaszokon vezetni, vagy ne betonozzunk be olyan forgalmi rendet, ami ennek a kialakítását megakadályozza” – részletezte.

A DK-s Déry Tibor átgondoltságot sürgetett.

„Semmiképpen ne menjünk el abba az irányba, hogy a teljes közlekedést lerohasztjuk gyakorlatilag a fővárosban ezen időszak alatt, bár tényleg már ha csak az európai uniós projekteket nézzük, akkor ez már borítékolható például Észak-Pesten” – mondta.

Egyetértett a céllal a fideszes Papp Tibor.

„Én is úgy gondolom, hogy kicsit előre rohantunk és megyünk előre, bár az elveivel és azzal a feladattal, amit egyébként el kell végezni, azzal talán egyet lehet érteni” – értékelt.

Végül döntött a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága az Utal a program előkészítése megkezdéséről. Ennek jövőre a minimumkerete 10 milliárd forint lesz, és az első felújítások már tavasszal elindulhatnak.

Eldőlt az is, hogy emellett

elkülönítenek egymilliárd forintot egy gyors korrekciós programra,

ami a mindennapi közlekedést segítő kisebb felújításokat finanszírozza majd.

A bizottság felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy kezdje meg a kerületekkel az egyeztetést, hogy a szempontrendszerbe a helyi igények is bekerüljenek. Illetve azt is kérte a szakbizottság a főpolgármestertől, hogy készüljön egy online felület, ahol az útfelújítások térképen is nyomon követhetőek majd.

A cikk Kocsis Éva összeállítása alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy az egyetértés a fővárosban, gyorsan megkezdődhetnek nagy útfelújítások

budapest

fővárosi közgyűlés

útfelújítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben
megduplázzák a családi pótlékot

„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben
9 százalékra csökkentik a minimálbér szja-ját. Mindenkinek csökken az adója 680 ezer forintos bér alatt, ezzel 250 milliárd forintot hagynak 2,5 millió embernél, ez átlagosan évi 240 ezer forintos plusz jövedelmet jelent. Tartson velünk percről percre!
 

„Ma nem épül önkény”, az elnöki széknek „nem volt presztízse” – Baka András első államfői interjúja

Lannert Judit: új iskolafejlesztési program indul 2027-ben

Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”

A KDNP jelöltje Médiatanács-tag lesz, a Fideszé nem

Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Az Egyesült Államok súlyos gazdasági következményekkel fenyegette meg az európai vállalatokat, ha az unió korlátozná az amerikai műholdas szolgáltatók, köztük Elon Musk Starlinkjének piacra jutását. Erről beszélt Washington párizsi nagykövete.
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elfogadta a meghívást, Budapestre érkezik Von der Leyen: miről fog beszélgetni Magyar Péterrel?

Elfogadta a meghívást, Budapestre érkezik Von der Leyen: miről fog beszélgetni Magyar Péterrel?

A meghívottak között szerepelt Emmanuel Macron francia elnök és a nemzetközi körözés alatt álló Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is.

BBC
Business Sport Travel Science
Australian MP has critical injuries after being hit by car in what PM calls 'deliberate act'

Australian MP has critical injuries after being hit by car in what PM calls 'deliberate act'

A man has been arrested after being detained by a passer-by near Helen Haines' office in Victoria - police say a knife was found in the suspect's car.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 13:06
„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben
2026. október 19. 12:14
Fekete-Győr András végzett a Momentummal
×
×