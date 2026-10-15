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Egy beteg mankókkal mászkál egy kórház folyosóján.
Nyitókép: Pexels

Komoly gond van a belgyógyászatokon: kéréssel fordult a szaktárca a budapesti betegekhez

Infostart / MTI

Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium.

A tárca csütörtöki közleményében azt írta, a minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ), az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb legyen.

A kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett az elmúlt időszakban, azonban „több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak a budapesti belgyógyászati osztályokon". Az ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi elhelyezést. A betegellátást jelentősen nehezíti a krónikus ápolóhiány, ami a rendelkezésre álló ágyak nagyobb mértékű kihasználását sem teszi lehetővé.

Hozzátették: csütörtök délelőtt megbeszélést tartottak az Egészségügyi Minisztérium, a budapesti kórházak, az Országos Mentőszolgálat, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői, ahol tájékoztatták a minisztert a bevonható erőforrásokról. Jelenleg felmérik a rendelkezésre álló kapacitásokat, a betegellátás folyamatosságát ezek bevonásával biztosítják.

Kitértek arra, hogy az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre; folyamatosan figyelik a betegforgalmi adatokat, a rendelkezésre álló kapacitásokat, miközben

megkezdődött a rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitások összehangolása.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az ellátási nehézségeket nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló- és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások, és az, hogy nem tudják továbbirányítani az egészségügyi ellátásra nem szoruló betegeket.

„A rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd. A mai probléma nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer végletesen leromlott állapotára is rámutat. Ezért külön köszönöm a szociális területen dolgozó szakemberek együttműködését is" – fogalmazott a politikus.

A rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az egészségügyi ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus állapotú betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben, vagy a szociális ellátórendszerben kellene ellátni. Ezek az intézmények is végletesen túlterheltek, amire hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése, és az ápolók kiszámítható életpályájának megteremtése nyújthat megoldást.

A minisztérium azt kéri, hogy

a betegek elsődlegesen a háziorvosukat hívják.

Egyúttal felhívták a figyelmet arra is, hogy az intézményeket lehetőség szerint nappal, rendelési időben keressék fel. Rendelési időn kívül elsődlegesen a 1830-at, az egységes orvosi alapellátási ügyelet telefonszámát hívják, valamint tájékozódjanak arról, hogy mikor indokolt mentőt hívni.

A közlés szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter köszönetét fejezte ki az orvosoknak, ápolóknak és mentősöknek, hogy az ország a jelenlegi helyzetben is számíthat a munkájukra a betegek ellátásában.

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Kezdőlap    Belföld    Komoly gond van a belgyógyászatokon: kéréssel fordult a szaktárca a budapesti betegekhez

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