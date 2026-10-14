Kapitány István cáfolt: „egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”

Kedden váratlanul lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, Tótth András. A távozás hátteréről nem közöltek további részleteket, egyelőre utódja sem ismert.

Az eset előtt tett ki a Facebookra egy bejegyzést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt arról, hogy a a Magyar Akkumulátoripari Szövetség ne Debrecenben rendezze a Magyar Akkumulátoripari Napok nevű rendezvényt, a városban az akkumulátorgyárak ugyanis „nem a fenntartható, környezettudatos, modern mobilitást jelentik a város polgárainak, hanem a bizalmatlanságot a gyárak működésével kapcsolatosan, a szennyezésektől való félelmet, valamint a lakókörnyezetünk és városunk jövője iránt érzett aggodalmat”.

Kifogásolt még mást is: „Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak."

Ezek miatt belső feszültségekre következtettek egyesek, a hvg.hu pedig egyenesen úgy értesült, hogy Kapitány István akart lemondani, de végül az államtitkára távozott.

Ezt cáfolta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter: „Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről.”