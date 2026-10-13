Váratlanul lemondott az energetikai államtitkár

Lemondására tekintettel Baka András köztársasági elnök – Magyar Péter miniszterelnök javaslatára – 2026. október 13-ai hatállyal megállapította az államtitkár megbízatásának megszűnését. Tótth András személyes okokból nyújtotta be lemondását.
Tótth András néhány nappal korábban még a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján beszélt a kormány energiapolitikai terveiről. Elmondása szerint átfogó stratégiai fordulatot terveznek, amelynek fő pillérei az új fejlesztések, a helyi energiaközösségek létrehozása és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) átalakítása lesznek – jegyzi meg a Portfolio.