Lemondott az MVM-igazgatóság elnöke

„Tótth András az MVM igazgatóságában viselt tisztségéről 2026. október 21-ével lemondott” – ezt a választ küldte szerda reggel a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Index megkeresésére.

Tótth rövid idő alatt több meghatározó pozíciót is betöltött a magyar energiaszektorban. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szeptember elején módosított szervezeti szabályzata alapján ugyanis ő gyakorolhatta a tulajdonosi jogokat az MVM és a Paks II. beruházás állami projektcége felett.

Ezeket a feladatokat korábban Kapitány István miniszter látta el.

Az Index azt írja: Tótth András július 29-én került az MVM igazgatóságának élére, miután Bertalan Zsolt mindössze néhány hét után átadta neki az elnöki tisztséget. Bertalan ugyanakkor megtartotta vezérigazgatói posztját. Ezzel három meghatározó szerepkör összpontosult Tótth kezében: