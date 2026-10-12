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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter bejelentése a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

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„Három hét alatt a külügyminiszter asszony százszor annyit elért, mint önök, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a kidolgozásában” – mondta Magyar Péter a Fidesz felé fordulva parlamenti napirend előtti viszonválaszában, felidézve, hogy Orbán Viktor ezen időszakban nem is járt Kárpátalján.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött a hétfői parlamenti ülésnap, amelyre a frakciók vezetése reagálhatott, ezt követően a kormányfőt a viszonválasz joga illette meg.

A miniszterelnök e beszéde elején megköszönte Ukrajnának, hogy helyreállította az elmúlt percekben törvényi erővel a kárpátaljai magyarok anyanyelv-használati jogát az oktatásban és a közigazgatásban, ezt valódi eredménynek nevezte.

E ponton megjegyezte, az elmúlt években e téren az előző kormány semmit nem tett, csak próbálta összeugrasztani a magyarokat határon innen és túl.

„Három hét alatt a külügyminiszter asszony százszor annyit elért, mint önök, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a kidolgozásában” – mondta Magyar Péter a Fidesz felé fordulva, felidézve, hogy Orbán Viktor ezen időszakban nem is járt Kárpátalján.

Elmondta azt is: ez még nem az út vége, de tény, hogy határidő előtt teljesített a Rada, az ukrán parlament ebben az ügyben, nagyon sok mindent kell még tenni, hogy a magyar-ukrán viszony jobb legyen, a bizalom helyreálljon, de mindkét ország vezetői megtették az első lépéseket.

Toroczkai László szerinte megpróbált elhatárolódni Novák Elődtől, de akármi is az előre menekülési kísérlet, Vecsésen Szálasi Ferenc nemzetvezetőtől idéztek a mi hazánkosok, akinek 133 napos rémuralma miatt sokak vére szárad a lelkén. A gyermekvédelmi bizottságba épp a Fidesz és a Mi Hazánk szavazatai hiúsították meg Orbán Viktor behívását meghallgatásra. Van tehát mit az álláspontok között tisztázni szerinte az ellenzéki pártnál, amely egy brancs a Fidesszel, az által is az lett, hogy Novák Előd kimentette a volt miniszterelnököt a vizsgálóbizottsági meghallgatás alól. Ígérte, jövő héten lesz a költségvetés bemutatása, akkor majd kiderül, miből adnak majd kevesebbet és miből többet, persze nem lehet majd mindent egyből visszaadni, amit 16 év alatt fokozatosan elvettek.

A Fidesz-KDNP felé fordulva rögzítette: a munkanélküliség az előző kormány idején kezdett nőni, a most bezáró egyes gyárak pedig döntésüket szintén az előző kormány idején hozták meg, így a volt kormányerőknek nincs joguk ebben az ügyben megszólalni. Szerinte Rétvári Bence „ki a templomból, be a templomba” is csak hazudik.

A közintézményi vezetők eltávolításával kapcsolatban pedig azt rögzítette: „az Orbán-bábok eltávolítását” már a választási kampányban megígérték, erre kaptak felhatalmazást a magyar emberek.

Visszautasította, hogy tiszások lennének az NVVH elnökhelyettesei, rámutatott, hogy több évtizedes jogászi, ügyészi pályával a hátuk mögött érkeztek pozícióba ezek a szakemberek.

Szintén a Fidesz-KDNP-hez fordulva hangsúlyozta, megháromszorozták az államadósságot, tízezrekkel nőtt a munkanélküliség az utolsó évben, és négy éve nincs GDP-növekedés, a költségvetési adatok meghamisításával pedig ők lettek „az új Gyurcsány”, a legalacsonyabb bérek is Magyarországon voltak.

Ezzel szemben most már árstabilitás van Magyarországon, erősebb forint az euróhoz képest, a növekedés pedig 1,5-2 százalékos.

Jelezte, rossz nyelvek szerint korábbi neres fuvarozók kerülik el az útdíjfizetést, emiatt is lett szükség a rendszer szigorítására.

A kata kiterjesztésével kapcsolatban újra szólt: lehazudják a csillagokat az égről a „Mészáros-frakciónál”, 100 ezernél is több vállalkozó üdvözli, hogy újra beléphet a katába, nem maradnak nyugdíj, táppénz és anyasági támogatás nélkül. A KDNP-t ezzel kapcsolatban is arra bátorította, induljon el önállóan egy választáson.

Fürcht Pál főügyész beszélni fog?

A telefonügyre is újra reagált, amelyben Magyar Péter ellen eljárás indult: szerinte a cselekménye minősítésének átalakításával próbálták megfogni őt, erre pedig bizonyítéka is van, az érintett főügyész pedig, mint jelezte, kész tanúskodni ebben az ügyben, de a Schadl-Völner-ügyben is, Fürcht Pálról van szó. „Az igazság órája ütni fog” – mondta Magyar Péter. Azt is elmondta: Fürcht Pál pár hónapja felmondott, nem ügyész már, és akkor is beszélni fog, ha a Fidesz majd megkeresi és nyomást próbál gyakorolni rá.

A Fidesznek a pásztói időközi választáshoz is gratulált, három jelölt közül a Fidesz által támogatott jelölt a harmadik helyen végzett 16 százalékkal, ismert Dömsödi Gábor lesz újra a településvezető.

„Folytatjuk” – ígérte felszólalása végén Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter bejelentése a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

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Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!
„Három hét alatt a külügyminiszter asszony százszor annyit elért, mint önök, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a kidolgozásában” – mondta Magyar Péter a Fidesz felé fordulva parlamenti napirend előtti viszonválaszában, felidézve, hogy Orbán Viktor ezen időszakban nem is járt Kárpátalján.
 

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