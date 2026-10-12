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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Mini diktátor”, „az első gyanúsított”, „ÁVH” – reakciók Magyar Péter felszólalására

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A Mi Hazánk vezérszónoka szerint nem ők, hanem a Tisza Párt akadályozza, hogy bizottsági üléseken Orbán Viktort vagy Gyurcsány Ferencet meghallgassák, A KDNP-s frakcióvezető a hétvégén több Magyar Péterrel is találkozott, a fideszes szónok pedig adónövekedést és munkanélküliséget jósol.

Napirend előtti felszólalással jelentkezett a parlamentben hétfőn Magyar Péter miniszterelnök.

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint a kormányfő felszólalásában nem volt újdonság, az elmúlt 16 év tartalmát szidta, amelyből Magyar Péter 14 évet haszonélvezőként töltött. Nem érdekli, hogy mit érez a miniszterelnök, sokkal inkább az, hogy hogyan állítja helyre a jogállamot. Sok aggódó emberrel találkozik, erről is beszámolt, és furcsállotta, hogy épp a tiszások nem engednek be bizottsági meghallgatásokra Orbán Viktort, valamint Gyurcsány Ferencet. Szerinte nem teheti meg egy miniszterelnök, hogy a pozíciójából fenyegyetőzik, és építi a diktatúrát, mint egy „mini diktátor”. Hangsúlyozta, a kormánypártokban semmilyen módon nem szabad megbízni.

Rétvári Bence (KDNP) a hét végén több Magyar Péterrel is találkozott, akik kikérik maguknak, hogy folyton a miniszterelnök jusson ükbe a nevükről. Megjegyezte: a kormány továbbra is az előző kormánnyal foglalkozik ahelyett, hogy jövőt adna az embereknek, a gazdaság és a turizmus számai közben hanyatlanak. A Tisza Párt elnöke szerint azért kereste Mészáros Lőrinc társaságát, hogy a kevesek közé tartozhasson. Szerinte a kormány elvesz mindenkitől a kata duplázásával, a napenergia-tárolós támogatás megvágásával. Szerinte Magyar Péter hiába büszkélkedik azzal, hogy ő az első gyanúsított miniszterelnök, nem dobnak ki senkit szórakozóhelyről azért, mert nőket akar megvédeni, mint egy lovag. Kritizálta azért is, amiért az ügyészségnek és mindenki másnak feladatokat, utasításokat osztogat, kérte, hogy óvatosan engedje ki a képviselőket, mert ők beszélnek arról, milyen rövid pórázon tartja őket Magyar Péter. Azért is kárhoztatta, hogy egyik minisztere szerinte arról beszélt, hogy elvenné a magzatok élethez való jogát a szülők életmódja miatt.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint az elmúlt fél évben nem kormányzott a Tisza, hanem adót emelt, például a dohánytermékek jövedéki adóját, miközben a beszedett pénz mögött nincs is népegészségügyi program. A kata duplázását is kritizálta: ezzel 60 milliárd forintot szedne be a kormány az adófizetőktől. Felvetette, a nyugdíjkorhatárt rejtett módon emelné a Tisza-kormány, miközben egy sor társadalmi és munkavállalói csoportot is az út szélén hagynak. Szerinte növekszik a munkanélküliség is az adók mellett, jönnek a külföldi cégek a kedvező adóváltozásokra, és politikai színház zajlik egy új ÁVH-val. Beszéde végén azt tudakolta, mi lesz az üzemanyagárakkal, az adókkal, a valódi segítséggel, a munkahelyekkel, mert a magyar emberek megérdemlik a válaszokat.

Strompová Viktória (Tisza Párt) arról szónokolt, hogy Magyar Péter is ember, neki is vannak érzelmei, hiába is nem érdeklik ezek Toroczkai Lászlót. Bízik abban, hogy az igazság mindig utat nyer, reméli, mindig mindenről kiderül a valóság. A változás szerinte nem csupán gazdasági mutatókban, számokban mutatkozik meg, hanem abban is, hogyan érzik magukat az emberek az országban, gyűlöletplakátok nélkül, értelmes közmédiával, félelem nélkül úgy, hogy bárkit szerethetnek. Beszámolt arról, hogy a közelmúltban polgármesterekkel tárgyal, és értékeli, hogy mindenki őszintén tud beszélni a másikkal, nincs felesleges gazsulálás. Az ÁVH-nak nevezett NVVH szerinte az igazság érvényesüléséért jön létre, az új költségvetés pedig a választási programnak megfelelően azért, hogy az emberek kiszámíthatóan tervezhessék a jövőt.

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Kezdőlap    Belföld    „Mini diktátor”, „az első gyanúsított”, „ÁVH” – reakciók Magyar Péter felszólalására

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